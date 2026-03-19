Không khí lạnh sắp tràn về miền Bắc có gây rét đậm, rét hại?

Không khí lạnh sắp tràn về thời tiết miền Bắc có rét?

Theo dự báo thời tiết, khoảng đến cuối tuần (ngày 20-21/3), miền Bắc đón một đợt không khí lạnh cường độ yếu khiến trời nhiều mây, vùng núi trung du Bắc Bộ có thể có mưa rào, nhiệt độ giảm khoảng từ 1-2 độ.

Đài khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, 2 ngày cuối tuần thời tiết Hà Nội trời nhiều mây, mưa nhỏ vài nơi, sương mù nhẹ rải rác, trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ; trưa và chiều giảm mây, trời nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất đến 28-29 độ.

Từ đêm 20-21/3, có thể có mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ dao động 22-26 độ. Những ngày sau đó, thời tiết Hà Nội ít biến động, phổ biến nhiều mây, đêm và sáng có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-23 độ, cao nhất 28-29 độ.

Trước khi có không khí lạnh, đang trong giai đoạn giao mùa miền Bắc chịu tác động của nhiều hình thế thời tiết. Vùng núi Tuyên Quang, Cao Bằng rãnh thấp chi phối yếu, còn khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ lại chịu ảnh hưởng của gió Đông Nam nên buổi sáng có sương mù, có nơi mưa nhỏ.

Thời tiết hôm nay tại Điện Biên, Sơn La có nắng từ sớm, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 29-32 độ. Chiều tối mưa dông nhiệt có thể xảy ra ở vài nơi.

Phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) và các khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ từ 25-28 độ.

Trung Bộ thời tiết hôm nay nắng nhiều. Từ phường Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đến phường Phan Thiết (Lâm Đồng) nhiệt độ phổ biến trong khoảng 27-31 độ. Còn tại Cao nguyên Trung Bộ thời tiết cũng có nắng, mức nhiệt từ 29-32 độ. Tại Lâm Đồng về chiều tối có thể có mưa dông.

Nắng mạnh nhất trên cả nước là khu vực Nam Bộ. Phường Bình Phước, Tân Ninh, Biên Hòa, Thủ Dầu Một nắng nóng 35-36 độ. Các phường khác còn lại mức nhiệt 31-34 độ.

Theo dự báo thời tiết, cuối tuần miền Bắc đón đợt không khí lạnh cường độ yếu. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 19/3 đến ngày 20/3:

- Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng.

- Các khu vực khác: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 20/3 đến ngày 28/3:

- Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng; riêng thời kỳ 21-22/3, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng, từ khoảng ngày 21-22/3 khả năng có nắng nóng diện rộng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.