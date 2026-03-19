Vì sao Mỹ triệt thoái tàu sân bay mạnh nhất của mình rời khỏi Trung Đông giữa lúc chiến sự leo thang?

Ngày 17/3, các nguồn tin quân sự Mỹ cho biết tàu sân bay USS Gerald R. Ford nhiều khả năng sẽ rời khu vực Biển Đỏ để trở về căn cứ tại đảo Crete của Hy Lạp. Động thái này diễn ra sau vụ hỏa hoạn xảy ra trên tàu hôm 12/3, trong khi chiến hạm đang tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Theo các báo cáo ban đầu, đám cháy bùng phát từ khu vực giặt là, cụ thể là hệ thống thông gió của máy sấy. Ngọn lửa kéo dài hơn 30 giờ mới được khống chế hoàn toàn, cho thấy mức độ phức tạp của sự cố ngay trên một chiến hạm hiện đại bậc nhất thế giới.

Hậu quả của vụ cháy không chỉ dừng lại ở hư hại vật chất. Khoảng 600 thủy thủ bị ảnh hưởng chỗ ở, phải ngủ tạm trên sàn hoặc bàn, trong khi gần 200 người cần điều trị do hít phải khói. Ít nhất 3 trường hợp phải sơ tán bằng máy bay để điều trị trên bờ.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford

Dù vậy, phía Mỹ khẳng định hệ thống động lực hạt nhân của tàu không bị ảnh hưởng và chiến hạm vẫn duy trì khả năng hoạt động cơ bản. Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết con tàu sẽ phải trải qua quá trình sửa chữa ở cấp độ nhà máy, tức mức độ kỹ thuật phức tạp nhất, có thể bao gồm thay thế một số thiết bị quan trọng.

Đây là tàu sân bay hiện đại nhất của Mỹ, được trang bị hệ thống phóng máy bay bằng điện từ, radar mảng pha tiên tiến và các hệ thống tự động hóa cao giúp giảm tải nhân lực. Với giá trị gần 13 tỷ USD, đây cũng là chiến hạm đắt nhất từng được chế tạo.

Trước khi xảy ra sự cố, tàu đã được triển khai liên tục khoảng 9 đến 10 tháng, từ khu vực Caribe đến Trung Đông. Nếu tiếp tục hoạt động đến giữa tháng 4, đây sẽ là một trong những đợt triển khai dài nhất của tàu sân bay Mỹ trong nhiều thập kỷ.

Việc kéo dài thời gian hoạt động trên biển khiến các chuyên gia lo ngại về tình trạng hao mòn thiết bị và áp lực tâm lý đối với thủy thủ đoàn. Theo đánh giá, sau khoảng 8 tháng không bảo dưỡng, các hệ thống trên tàu bắt đầu xuất hiện nguy cơ trục trặc kỹ thuật.

Ở góc độ chiến lược, việc USS Gerald R. Ford phải rút về cảng, dù chỉ tạm thời, vẫn có thể ảnh hưởng đến hiện diện quân sự của Mỹ tại Trung Đông. Tàu sân bay là trung tâm của nhóm tác chiến, đóng vai trò triển khai không kích, kiểm soát không phận và răn đe đối phương.

Trong bối cảnh Mỹ và Israel đang gia tăng các đòn tấn công nhằm vào Iran, việc một chiến hạm chủ lực phải tạm dừng hoạt động để sửa chữa có thể tạo ra khoảng trống nhất định. Tuy nhiên, Mỹ vẫn còn các lực lượng khác trong khu vực, bao gồm tàu sân bay và tàu hộ tống, đủ để duy trì áp lực quân sự.

Sự cố hỏa hoạn lần này cũng một lần nữa cho thấy ngay cả những khí tài hiện đại nhất vẫn có thể gặp rủi ro từ những nguyên nhân rất nhỏ. Với một hệ thống phức tạp như tàu sân bay hạt nhân, chỉ một sự cố kỹ thuật tại khu vực phụ trợ cũng có thể gây ảnh hưởng lớn đến toàn bộ chiến dịch.