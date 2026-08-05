Từ 15/8/2026, người đi xe máy vi phạm quy định này có thể bị phạt đến 6 triệu đồng

Từ 15/8/2026, người đi xe máy có thể bị phạt đến 6 triệu đồng khi vi phạm quy định gì?

Từ ngày 15/8/2026, Nghị định 238/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Điểm mới đáng chú ý của Nghị định 238/2026/NĐ-CP là bổ sung quy định xử lý hành vi sử dụng chất liệu, vật liệu hoặc thiết bị làm thay đổi khả năng nhận diện biển số xe của hệ thống camera giám sát.

Theo đó, Nghị định 238/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 14 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP về xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy định về điều kiện của phương tiện khi tham gia giao thông. Cụ thể:

"Điều khiển xe gắn biển số không đúng vị trí, không đúng quy cách theo quy định; gắn biển số không rõ chữ, số hoặc sơn, dán lên chữ, số của biển số xe; gắn biển số bị bẻ cong, che lấp, làm thay đổi chữ, số, màu sắc (của chữ, số, nền biển số xe), hình dạng, kích thước của biển số xe; sử dụng chất liệu, vật liệu, thiết bị làm thay đổi khả năng nhận diện thông tin biển số xe của phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Theo Khoản 3 Điều 14 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP vi phạm quy định này mức phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng.

Như vậy, theo Nghị định 238/2026/NĐ-CP từ 15/8/2026: Mức phạt cao nhất dành cho người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy định nêu trên bị phạt đến 6.000.000 đồng.

Ngoài ra, Nghị định 238/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 Điều 18 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP: "Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô và các loại xe tương tự xe mô tô".

Theo Khoản 4 Điều 18 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô và các loại xe tương tự xe mô tô vi phạm quy định về điều kiện của người điều khiển xe cơ giới bị phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng.

Từ 15/8/2026, người đi xe máy có hành vi cố ý làm thay đổi khả năng nhận diện biển số xe có thể bị xử phạt đến 6 triệu đồng theo Nghị định 238/2026/NĐ-CP. Ảnh minh họa: TL

Xe máy tham gia giao thông phải đáp ứng điều kiện gì?

Theo Điều 35, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định về điều kiện phương tiện tham gia giao thông đường bộ

Xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Được cấp chứng nhận đăng ký xe và gắn biển số xe theo quy định của pháp luật;

- Bảo đảm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Điều 47 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định ảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ như sau:

- Việc sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để vận chuyển hành khách, hàng hóa phải thực hiện các quy định sau đây:

+ Kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn của xe trước khi tham gia giao thông đường bộ;

+ Khi vận chuyển hàng hóa, người lái xe phải mang đủ giấy tờ theo quy định của pháp luật;

+ Kiểm tra việc sắp xếp hàng hóa bảo đảm an toàn; không chở quá số người, chở hành lý, hàng hoá vượt quá khối lượng cho phép hoặc vượt quá khổ giới hạn của xe;

+ Hàng hóa vận chuyển trên xe phải được sắp xếp gọn gàng và chằng buộc chắc chắn, bảo đảm không gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ; không cản trở tầm nhìn của người lái xe; không được che khuất đèn, biển số xe;

+ Khi vận chuyển hàng rời, vật liệu xây dựng, phế thải không để rơi vãi xuống đường hoặc gây ra tiếng ồn, bụi bẩn trong suốt quá trình vận chuyển trên đường;

+ Khi vận chuyển hàng hoá xếp vượt phía trước và phía sau xe thì ban ngày phải có báo hiệu màu đỏ tại điểm đầu và điểm cuối cùng của hàng hoá, ban đêm hoặc khi trời tối phải có đèn hoặc báo hiệu cho người tham gia giao thông đường bộ để nhận biết.