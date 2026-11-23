Wall Street Journal cuối tuần trước dẫn các nguồn thạo tin cho biết Tổng thống Donald Trump từ năm ngoái đã tìm cách kết nối với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un qua điện thoại và "các kênh liên lạc", nhưng đều không được hồi đáp.

Ông chủ Nhà Trắng thậm chí còn thử gửi thư và bức thư này được quan chức Mỹ trao cho một nhà ngoại giao Triều Tiên ở trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York. Tuy nhiên, nhà ngoại giao này sau đó lại hoàn trả "bức thư còn nguyên niêm phong" cho đại diện Mỹ.

Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 6/11. Ảnh: AP

Truyền thông Mỹ nhận xét hành động "từ chối rõ ràng" cho thấy lãnh đạo Triều Tiên dường như không mặn mà đối thoại với ông Trump. Điều này hoàn toàn trái ngược với nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump, khi hai người nhiều lần gặp trực tiếp và trao đổi thông điệp.

Theo truyền thông Mỹ, sự im lặng của Triều Tiên còn xuất hiện đúng lúc Tổng thống Trump đang tìm kiếm thành tựu đối ngoại mang tính di sản, đặc biệt là sau khi đảng Cộng hòa hứng chịu thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Giới chức Mỹ và Triều Tiên chưa bình luận về thông tin này.

Tổng thống Trump (trái) và lãnh đạo Kim Jong-un bước qua giới tuyến liên triều tại Bàn Môn Điếm ngày 30/6/2019. Ảnh: AFP

Nỗ lực mới nhất của ông Trump nhằm tiếp cận lãnh đạo Triều Tiên diễn ra trong chuyến thăm Trung Quốc và tham dự hội nghị cấp cao APEC hồi tuần trước, trong đó ông đã công khai đề cập khả năng gặp mặt ông Kim và được cho là đã thúc giục các trợ lý sắp xếp cuộc gặp như vậy.

Trước khi lên đường tới châu Á hôm 16/11, Tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng "có thể sẽ gặp ông Kim Jong-un ở Trung Quốc", ám chỉ khả năng lãnh đạo Triều Tiên tới Thâm Quyến. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ sau đó tuyên bố không thể gặp ông Kim do "quá bận rộn" trong chuyến công du và khẳng định hai bên sẽ gặp sau.

Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, Tổng thống Trump từng ba lần gặp lãnh đạo Kim Jong-un vào tháng 6/2018, tháng 2/2019 và tháng 6/2019 để thảo luận về chương trình hạt nhân của Triều Tiên, nhưng đều không đạt được thỏa thuận.

Theo truyền thông Hàn Quốc, lãnh đạo Triều Tiên dường như đã tỏ ra không hưởng ứng đề nghị gặp mặt của Tổng thống Trump.