Chi tiết các khu vực Hà Nội cấm xe máy xăng từ ngày 1-7

Theo dự thảo đề án "Vùng phát thải thấp trong vành đai 1, TP Hà Nội", từ ngày 1-7, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) tại một số khu vực trong vành đai 1.

Theo đó, giai đoạn 1 từ ngày 1-7 đến ngày 31-12, Hà Nội dự kiến triển khai thí điểm tại phường Hoàn Kiếm. Trong đó, vùng lõi thuộc phường Hoàn Kiếm có 11 tuyến phố bao quanh, gồm: Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ.

Vùng lõi này có diện tích 0,5 km2 với chu vi 3,5 km và dân số khoảng 20.000 người. Khu vực vùng đệm có chu vi 5,5 km với diện tích 1,65 km2. Khu vực này gồm các phố bao quanh như Hàng Đậu, Phùng Hưng, Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật.

Giai đoạn 2 từ ngày 1-1-2027 đến ngày 31-12-2027, Hà Nội dự kiến mở rộng khu vực thí điểm tại phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam gồm 3,6 km2 với chu vi 8,3 km và dân số khoảng 136.947 người.

Vùng lõi phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam bao gồm 14 tuyến phố bao quanh như Nguyễn Du, Hàn Thuyên, Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Hàng Đậu, Cửa Đông, Lý Nam Đế, Tôn Thất Thiệp, Điện Biên Phủ, Hàng Bông, Cửa Nam, Lê Duẩn.

Thành phố sẽ đánh giá kết quả thực hiện triển khai thí điểm khoảng tháng 10 đến tháng 12-2027.

Giai đoạn 3 từ ngày 1-1-2028 đến ngày 31-12-2029, Hà Nội dự kiến triển khai mở rộng vùng phát thải thấp toàn bộ khu vực trong vành đai 1 với diện tích 26,07 km2.

Trong phạm vi vành đai 1 gồm 9 phường được bao quanh bởi các tuyến Hoàng Cầu, Đê La Thành, Ô Chợ Dừa, Xã Đàn, Đại Cồ Việt, Trần Khát Chân, Nguyễn Khoái, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Yên Phụ, Nghi Tàm, Âu Cơ, An Dương Vương, Lạc Long Quân, Bưởi, Cầu Giấy.

Hà Nội dự kiến áp dụng một số biện pháp trong vùng phát thải thấp như phát triển hạ tầng giao thông xanh và giao thông công cộng, trong đó có hệ thống xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh; đường sắt đô thị; xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện công cộng; trạm sạc điện; trạm đổi pin, các điểm trung chuyển và các giải pháp giao thông bền vững.

Cùng với đó, thành phố sẽ xây dựng lộ trình áp dụng biện pháp áp dụng trong vùng phát thải thấp, trong đó từng bước hạn chế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch, ưu tiên phương tiện sử dụng năng lượng sạch, phương tiện giao thông công cộng và giao thông phi cơ giới.

Hà Nội sẽ thiết lập hệ thống giám sát và kiểm soát phương tiện ra vào vùng phát thải thấp thông qua hệ thống camera nhận diện biển số (ANPR), biển báo, hạ tầng giám sát giao thông và hệ thống quản lý dữ liệu.

Bên cạnh đó, chính quyền Hà Nội sẽ triển khai các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, khuyến khích chuyển đổi phương tiện sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch và nâng cao tỷ lệ sử dụng giao thông công cộng.

Dự kiến từ ngày 1-7, với mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải, Hà Nội khuyến khích chuyển đổi phương tiện. Các phương tiện này không được lưu thông trong vùng phát thải thấp từ ngày 1-7.

Đối với mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch không thuộc đối tượng tại mục 1, Hà Nội khuyến khích chuyển đổi phương tiện, đến ngày 1-7, các phương tiện này dừng lưu thông trong khung giờ từ 18 giờ đến 24 giờ thứ 6 và từ 6 giờ đến 24 giờ thứ 7, chủ nhật.

Các loại ô tô tải thông dụng có khối lượng toàn bộ của xe dưới 2 tấn phải đáp ứng quy chuẩn khí thải mức 4, chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm.

Các loại ô tô tải thông dụng có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn đến dưới 3,5 tấn phải đáp ứng quy chuẩn khí thải mức 4, chỉ được phép hoạt động từ 21 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau, phải được công an thành phố chấp thuận bằng văn bản.

Khi áp dụng vùng phát thải thấp, Hà Nội cũng sẽ cấm lưu thông các loại ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế xác định trong giấy chứng nhận đăng kiểm xe trên 3,5 tấn.