Vì sao Hoàn Kiếm được chọn thí điểm cấm xe máy xăng từ 1/7/2026?

Theo dự thảo Đề án vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1 của Hà Nội, lộ trình được xây dựng theo 3 giai đoạn, với trọng tâm là kiểm soát và tiến tới hạn chế xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong khu vực trung tâm.

Các nội dung trong Phụ lục (Bảng 1 - Các phương án đề xuất khu vực thực hiện thí điểm vùng phát thải thấp từ ngày 1/7/2026) của Dự thảo Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua Đề án vùng phát thải thấp trong Vành đai 1 thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Lưu ký đã làm rõ cơ sở pháp lý, lý do lựa chọn khu vực cũng như lộ trình triển khai.

Theo đó, việc lựa chọn vùng lõi phường Hoàn Kiếm để thí điểm từ ngày 1/7/2026 được xác định dựa trên các điều kiện thực tiễn về hạ tầng và tổ chức giao thông, nhằm bảo đảm tính khả thi trong giai đoạn đầu triển khai.

Cụ thể, khu vực vùng lõi phường Hoàn Kiếm và khu vực lân cận hồ Hoàn Kiếm hiện đã có kinh nghiệm tổ chức không gian giao thông hạn chế phương tiện, đặc biệt thông qua mô hình phố đi bộ cuối tuần. Đây là nền tảng quan trọng giúp hình thành thói quen hạn chế xe cá nhân, đồng thời tạo mức độ đồng thuận xã hội đối với các biện pháp quản lý giao thông chặt chẽ hơn.

Bên cạnh đó, khu vực này có hạ tầng hỗ trợ chuyển đổi phương tiện tương đối thuận lợi, với mạng lưới trạm sạc và tủ sạc xe điện đã được hình thành và tiếp tục mở rộng trong khu vực trung tâm và vùng lân cận.

Hệ thống giám sát giao thông cũng đã được triển khai theo hướng hiện đại, ứng dụng camera và công nghệ trí tuệ nhân tạo để theo dõi, quản lý phương tiện ra vào khu vực, tạo điều kiện cho việc kiểm soát khi áp dụng các quy định hạn chế phương tiện.

Đồng thời, phạm vi không gian khu vực thí điểm có quy mô phù hợp, đủ nhỏ để triển khai kiểm soát nhưng đủ điển hình để đánh giá và nhân rộng, tương tự cách làm tại nhiều đô thị lớn trên thế giới khi áp dụng vùng phát thải thấp.

Từ 1/7/2026, vùng lõi Hoàn Kiếm được chọn thí điểm cấm xe máy xăng trên cơ sở điều kiện hạ tầng và tổ chức giao thông hiện có.

Đến giai đoạn 2, dự kiến từ ngày 1/1/2027 đến 30/9/2027, Hà Nội sẽ mở rộng thí điểm cấm xe máy xăng sang toàn phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam, nhằm đánh giá hiệu quả chính sách trên phạm vi lớn hơn, đồng thời kiểm chứng khả năng tổ chức giao thông, điều tiết phương tiện và mức độ thích ứng của người dân khi siết chặt dần hoạt động của xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Giai đoạn 3, từ ngày 1/1/2028 trở đi, Hà Nội dự kiến triển khai vùng phát thải thấp trên toàn bộ khu vực Vành đai 1, tiến tới kiểm soát chặt chẽ và hạn chế xe máy chạy xăng trong khu vực trung tâm đô thị. Mục tiêu là giảm phát thải bụi mịn và khí ô nhiễm từ giao thông, vốn là một trong những nguồn gây ô nhiễm chính tại khu vực nội đô.

Song song với lộ trình này, Thành phố sẽ đồng bộ các giải pháp gồm phát triển giao thông công cộng, thúc đẩy phương tiện sạch, tăng cường giao thông phi cơ giới, hoàn thiện hệ thống giám sát thông minh và cơ sở dữ liệu phương tiện.

Từ sau năm 2030, các giải pháp được củng cố theo hướng siết chặt tiêu chuẩn khí thải và mở rộng phạm vi kiểm soát, nhằm duy trì chất lượng không khí tại khu vực trung tâm đô thị.