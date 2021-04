Truy tìm tài xế lái chiếc xe Porsche “sinh đôi” trùng biển số ở Hà Nội

Thứ Năm, ngày 22/04/2021 19:00 PM (GMT+7)

Cơ quan công an đã tạm giữ chiếc xe Porsche Macan màu xanh, trùng biển số với chiếc xe Porsche chính chủ màu nâu để phục vụ công tác điều tra.

Liên quan đến vụ 2 xế hộp Porsche “sinh đôi” trùng biển số, ngày 22/4, thông tin từ Công an quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội cho biết, đơn vị đang hoàn tất thủ tục để phát thông báo truy tìm nam tài xế điều khiển chiếc xe Porsche Macan màu xanh, trùng biển số với chiếc xe Porsche chính chủ màu nâu để phục vụ công tác điều tra.

Chiếc xe Porsche Macan màu xanh được xác định là xe mang biển số giả

Theo cơ quan công an, thời điểm lực lượng công an lập biên bản vụ việc 2 chiếc xe Porsche Macan “sinh đôi”, trùng biển số, nam tài xế này khai nhận tên là Đặng Văn Luân (SN 1990, trú ở Phố Khánh, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ). Tuy nhiên, khi Công an quận Hoàng Mai tìm về địa chỉ này, qua xác minh, ghi nhận có người mang tên như trên, làm nghề lái xe, nhưng đã đi vắng lâu ngày.

Quá trình điều tra, bước đầu cơ quan công an đã xác định được chiếc xe nhãn hiệu Porsche Macan màu nâu, BKS 30A - 715.10 mang biển số thật, chiếc xe Porsche Macan màu xanh là xe mang biển số giả. Đáng chú ý, qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện chiếc xe này đã bị “động tay chân” khi bị đục, mài số khung số máy.

Trước đó, sáng cùng ngày, mạng xã hội Facebook xuất hiện hình ảnh hai chiếc xe nhãn hiệu Porsche Macan “sinh đôi” khác màu nhưng lại trùng mẫu mã và cả… biển số xe đã thu hút sự chú ý của dư luận.

Một cư dân tòa nhà P7, Park Hill cho biết, hai chiếc xe có BKS: 30A – 715.10 cùng đỗ tại sảnh tòa nhà này vào sáng cùng ngày. Sau đó, giữa hai tài xế xảy ra tranh cãi. Một chiếc xe đã bị lực lượng bảo vệ khu chung cư khóa bánh, chờ lực lượng công an đến giải quyết.

Theo một lãnh đạo phòng CSGT Công an TP.Hà Nội thông tin, căn cứ dữ liệu đăng ký, chiếc xe Porsche Macan BKS: 30A - 715.10 có màu sơn là màu nâu, chủ nhân đứng tên trong đăng ký xe là ông N.H.T. (ở Hoàng Mai, Hà Nội). Trong hai chiếc xe trùng biển số, chiếc xe màu nâu mang biển số thật.

Một cán bộ Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết thêm, chiếc xe Porsche Macan BKS: 30A - 715.10 được đăng kiểm từ tháng 6/2015. Chủ nhân là ông T cũng mới ra trạm đăng kiểm ở Đền Lừ, Hoàng Mai để đăng kiểm định kỳ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

