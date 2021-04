“Ông trùm” mua bán xe Mercedes có biển số giống “y đúc” xe thật như thế nào?

Thứ Ba, ngày 20/04/2021

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ thủ đoạn của các “ông, bà trùm” trong ngành mua bán xe không giấy tờ và làm giấy tờ giả.

Liên quan đến vụ hai xe Mercedes có biển số giống “y đúc”, ngày 20/4, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cùng tang vật và bị can đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Vinh, tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Các đối tượng và tang vật bị thu giữ

Các đối tượng trong đường dây chuyên mua bán xe không giấy tờ và làm giả giấy tờ cho các xe này gồm Nguyễn Đình Minh Lãm (SN 1991, tạm trú tại phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội); Trần Huỳnh Đức (SN 1995, quê Nam Đàn, Nghệ An); Nguyễn Hữu Chiến (SN 1983, quê quán Hưng Nguyên, Nghệ An) và Lê Thị Hiên (SN 1984, quê quán TP. Vinh, Nghệ An). Cả 4 đối tượng đều bị khởi tố về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức” theo Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Tại cơ quan công an, sau ít giờ làm việc với cán bộ điều tra, Lãm khai nhận từ đầu năm 2020 đã tìm mua xe ô tô không có giấy tờ qua mạng Internet, rồi đặt mua các giấy tờ xe giả để bán kiếm lời.

Loại xe mà Lãm thường tìm mua là các loại xe ô tô mà chủ xe đã thế chấp tại ngân hàng, sau đó chủ xe lại mang đến cửa hàng cầm đồ cầm cố lấy tiền rồi bỏ xe. Đây đều là các loại không có giấy tờ. Khi mua rẻ những loại xe này, Lãm tiếp tục bán lại cho khách với giá chỉ bằng 1/2 giá trị chiếc xe đủ giấy tờ hợp pháp.

Lãm cũng khai nhận trường hợp khách mua có nhu cầu về giấy tờ giả cho xe gồm sổ đăng kiểm, tem kiểm định, biển kiểm soát và đăng ký xe thì Lãm sẽ liên hệ, đặt hàng với Trần Huỳnh Đức.

Mỗi bộ giấy tờ giả Lãm mua của Đức có giá 4 triệu đồng, sau đó sang tay cho khách với giá từ 6 - 8 triệu đồng.

Hai chiếc xe Mercedes Benz trùng biển số trên đường phố Hà Nội

Công an quận Hà Đông đã chỉ đạo và phân công lực lượng điều tra mở rộng hành vi buôn bán xe ô tô không có giấy tờ và làm giả giấy tờ xe.

Quá trình điều tra, căn cứ lời khai của Lãm và các tài liệu thu thập được, ngoài Trần Huỳnh Đức, Công an quận Hà Đông xác định thêm thêm Nguyễn Hữu Chiến và Lê Thị Hiên, những “ông, bà trùm” chuyên bán giấy tờ ô tô giả.

Từ ngày 11 - 15/3, lực lượng công an đã bắt giữ Đức, Chiến và Hiên đồng thời thu giữ hàng chục nghìn phôi giấy tờ giả tại nơi ở của các đối tượng. Mở rộng điều tra, cơ quan công an cũng thu giữ 5 xế hộp hạng sang không có giấy tờ. Các xe tang vật này gồm 1 xe BMW X5 màu đen, lắp BKS: 30A - 656.80; 1 xe Mercedes Benz CLA45 màu đỏ, lắp BKS: 30G - 373.18; 1 xe ô tô Mercedes Benz C200 màu đỏ, BKS: 30E - 452.50; 1 xe ô tô Toyota Camry màu trắng; 1 xe Mercedes Benz E300, lắp BKS: 30E - 488.16.

Sau khi bị bắt, Đức khai nhận lên mạng xã hội đặt mua khoảng 50 con dấu giả của các cơ quan đăng ký, đăng kiểm vac các mẫu phôi từ tháng 4/2020. Sau đó, Đức sử dụng máy tính, máy in, máy ép plastic để tự làm giấy tờ giả và đã bán trót lọt 500 bộ giấy tờ xe giả, trong đó có khoảng 20 bộ cho Chiến và Hiên.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.

