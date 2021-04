Vụ 2 xe Mercedes biển số giống “y đúc”: Lộ diện “ông trùm” đường dây làm giả giấy tờ xe

Thứ Ba, ngày 20/04/2021 15:36 PM (GMT+7)

Cơ quan công an đã bắt 4 đối tượng là những “ông, bà trùm” trong ngành mua bán xe không giấy tờ, giấy tờ giả chuyên nghiệp.

Liên quan đến vụ hai xe Mercedes có biển số giống “y đúc”, ngày 20/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, TP.Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an TP.Vinh, tỉnh Nghệ An triệt phá một đường dây mua, bán xe không giấy tờ và làm giấy tờ giả cho các loại xe này.

Hai chiếc xe Mercedes giống “y đúc” trên đường Vạn Phúc

Bốn đối tượng bị bắt giữ, khởi tố về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức” gồm: Nguyễn Đình Minh Lãm (SN 1991, tạm trú tại phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội); Trần Huỳnh Đức (SN 1995, quê Nam Đàn, Nghệ An); Nguyễn Hữu Chiến (SN 1983, quê quán Hưng Nguyên, Nghệ An) và Lê Thị Hiên (SN 1984, quê quán TP. Vinh, Nghệ An).

Trước đó, khoảng 18h ngày 28/2, Công an quận Hà Đông nhận được đơn trình báo của ông N.A.D (trú ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) về việc phát hiện một chiếc xe nhãn hiệu Mercedes Benz cùng chủng loại, mang BKS: 30E-488.16 giống “y đúc” với chiếc xe mà ông D đang điều khiển. Ngay lập tức, ông D cùng người dân đã chặn chiếc xe kia lại tại đường Vạn Phúc, quận Hà Đông, đồng thời báo tin đến cơ quan công an.

Nhận tin báo, Công an quận Hà Đông đã đến hiện trường và mời ông D cùng anh Bảo (trú Chương Mỹ, Hà Nội, người điều khiển chiếc xe ô tô có cùng biển kiểm soát với xe của ông D) về trụ sở để làm việc.

Các đối tượng và tang vật thu giữ tại trụ sở công an

Tại trụ sở công an, anh Bảo khai nhận mua chiếc xe trên của Nguyễn Đình Minh Lãm từ tháng 1/2020 với giá 520 triệu đồng. Tuy nhiên do anh Bảo mới trả trước 260 triệu đồng nên chưa được Lãm giao giấy tờ xe.

Sau đó, cơ quan điều tra đã triệu tập Lãm đến làm việc. Lãm khai nhận chuyên mua ô tô không giấy tờ trên mạng internet rồi mua các giấy tờ xe giả để bán lại kiếm lời. Các đối tượng Đức, Chiến, Hiên chuyên cung cấp giấy tờ xe giả cho Lãm. Bộ giấy tờ giả có đầy đủ y như bản chính gồm: sổ đăng kiểm, tem kiểm định, biển kiểm soát và đăng ký xe. Khi nhận được giấy tờ giả, Lãm sẽ gắn vào chiếc xe không giấy tờ rồi bán kiếm lời.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

