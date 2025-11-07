Trung tâm Quy Nhơn ngổn ngang sau bão

Một góc công viên đô thị biển hư hại, xác xơ sau bão, sáng 7/11.

Tối qua, bão Kalmaegi đổ bộ hai tỉnh Gia Lai, Đăk Lăk, trong đó Quy Nhơn là một trong những khu vực tâm bão, thiệt hại lớn. Giông gió có lúc giật cấp 13 liên tục quần thảo khu vực suốt hơn 5 giờ.

Tập trung nhiều nhà cao tầng và cơ sở du lịch, phường Quy Nhơn là khu vực thiệt hại nặng nhất sau bão. Nhiều quán ăn bị tốc mái, gió mạnh làm vỡ mảng kính lớn ở cửa chính một khách sạn 4 sao.

Hai dãy nhà xưởng ven biển tốc mái toàn bộ, chỉ còn trơ khung sắt.

Dãy cửa hàng ven biển Quy Nhơn bị gió bão cuốn sập mái.

Ông Mang Tuấn Cường (68 tuổi, đường Chương Dương, phường Quy Nhơn) cho biết, dù đã chằng buộc kỹ, phần mái tiệm bún phở của gia đình vẫn bị gió cuốn bay, nhiều bàn ghế văng xa hàng trăm mét.

Dãy nhà cấp 4 ven biển bị tốc mái, trơ sắt thép sau bão.

Nhiều người dân dậy sớm tìm mái tôn, thu dọn bàn ghế, vật dụng sinh hoạt bị bão cuốn ra đường.

Cột quảng cáo cao hơn chục mét ở vòng xoay trung tâm Quy Nhơn bị gió quật đổ, xung quanh nhiều cây cối gãy ngọn, bật gốc.

Cách trung tâm Quy Nhơn khoảng 20 km, khu kinh tế Nhơn Hội cũng thiệt hại nặng. Nhiều nhà máy bị gió bão làm sập mái, hư hỏng thiết bị, hàng hóa.

Ngoài Quy Nhơn, bão còn gây thiệt hại nhiều nơi. Theo báo cáo của Chính phủ, thiên tai làm 5 người chết (3 người ở Đăk Lăk, 2 ở Gia Lai), 3 người mất tích (Quảng Ngãi); 6 người bị thương; 52 nhà sập và gần 2.600 nhà hư hỏng, tốc mái, riêng Gia Lai chiếm hơn 2.400 căn. Hơn 1,6 triệu hộ dân ở miền Trung, Tây Nguyên bị mất điện.