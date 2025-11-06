Bão Kalmaegi giật sập nhiều nhà, gây lũ lụt diện rộng

- Bão Kalmaegi có sức gió cấp 15 trên Biển Đông (tối đa 183 km/h), giật cấp 17, là cơn bão cường độ mạnh hiếm gặp trong tháng 11.

- Bão gây mưa rất lớn, nhiều nơi 200-400 mm, khu vực riêng lẻ có thể trên 600 mm, nguy cơ sạt lở rất cao.

- Nhiều ngôi nhà bị tốc mái, vỡ kính cường lực khách sạn, hàng loạt cây xanh gãy đổ.

- Khi quét qua Philippines trước đó, bão khiến 140 người chết, nhấn chìm nhiều khu dân cư.