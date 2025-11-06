Bão Kalmaegi giật sập nhiều nhà, gây lũ lụt diện rộng
Sau hơn 5 giờ quần thảo với sức gió có lúc cấp 13, bão Kalmaegi gây thiệt hại nặng cho Đăk Lăk, Gia Lai, nhiều nhà sập, tốc mái, tài sản hư hỏng, nguy cơ sạt lở, lũ lụt diện rộng.
- Bão Kalmaegi có sức gió cấp 15 trên Biển Đông (tối đa 183 km/h), giật cấp 17, là cơn bão cường độ mạnh hiếm gặp trong tháng 11.
- Bão gây mưa rất lớn, nhiều nơi 200-400 mm, khu vực riêng lẻ có thể trên 600 mm, nguy cơ sạt lở rất cao.
- Nhiều ngôi nhà bị tốc mái, vỡ kính cường lực khách sạn, hàng loạt cây xanh gãy đổ.
- Khi quét qua Philippines trước đó, bão khiến 140 người chết, nhấn chìm nhiều khu dân cư.
Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cùng thành viên Sở Chỉ huy tiền phương trong đêm 6/11 đã đến khu vực Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ) chỉ đạo khắc phục hậu quả do bão cũng như kiểm tra tình hình thiệt hại ban đầu. Đây là một trong khu vực tâm bão đi qua, nhiều nơi nhà dân, cơ sở sản xuất bị gió làm tốc mái, một số nơi ngập nước, cây xanh ngã đổ...
Phó thủ tướng Trần Hồng Hà (đứng giữa) kiểm tra tình hình khắc phục bão ở Quy Nhơn. Ảnh: Minh Khôi
Phó thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương cùng các lực lượng công an, quân đội, dân quân... khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, che chắn tạm công trình bị tốc mái, bảo vệ tài sản để giảm thiểu thiệt hại. Các phương án đảm bảo lương thực, nước uống, chỗ ở an toàn và y tế cũng phải khẩn trương triển khai.
Dự kiến, thống kê ban đầu về thiệt hại do bão số 13 gây ra và các phương án khắc phục sẽ được các địa phương báo cáo trong cuộc họp của Sở Chỉ huy tiền phương vào đầu giờ sáng 7/11.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk Đào Mỹ cho biết, sau khi bão Kalmaegi quét qua, nhiều khu vực trên địa bàn thiệt hại nặng. Chính quyền đang huy động lực lượng hỗ trợ người dân đến nơi an toàn, bảo vệ tài sản, đồng thời rà soát, khơi thông các tuyến đường bị ngập, sạt lở để đảm bảo giao thông.
Công an Đăk Lăk cắt tỉa cây ngã đổ dọn đường sau bão. Ảnh: Phước Tuấn
Khi mưa bắt đầu ngớt, gió giảm dần, hàng chục cán bộ, chiến sỹ thuộc Công an phường Xuân Đài, Đăk Lăk, tiến về các khu dân cư ngập nước hỗ trợ dân, ưu là người già, trẻ em đến nơi an toàn. Hiện, cả vùng này mất điện diện rộng, nhiều đoạn ngập nước, bùn lầy, giao thông cách trở và đường phố ngổn ngang bởi cây xanh ngã đổ, nhà tốc mái.
Cảnh sát được huy động đến các khu dân cư hỗ trợ người dân trong đêm. Ảnh: Đình Văn
Một cụ già được lực lượng cứu hộ đưa vào thùng xốp di chuyển khỏi điểm ngập. Ảnh: Công an cung cấp
Cũng tại Đăk Lăk, gần 0h nước sông Kỳ Lộ lên nhanh, nhiều khu vực ngập sâu hơn 2 m. Trong đó, một số nơi nhà dân gần như bị nhấn chìm, chỉ còn mái nhà nhô khỏi mặt nước khiến nhiều người phải sơ tán, trong khi một số khu dân cư bị cô lập. Trong đêm, nhiều đơn vị chức năng được huy động, chia thành các hướng cứu hộ, cứu nạn khi rất nhiều người kêu cứu vì nước lên quá nhanh.
Nước dâng cao khiến một nhà dân gần sông Kỳ Lộ chỉ còn nhô phần mái lên khỏi mặt nước. Ảnh: Người dân cung cấp
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, lúc 23h, bão trên đất liền các tỉnh Đăk Lăk - Gia Lai, sức gió mạnh nhất 88 km/h, cấp 9, giật cấp 11. Trong ba giờ tới bão theo hướng tây tây bắc với tốc độ 30 km/h.
Đến khoảng 2h ngày 7/11, bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ở biên giới Việt - Lào. Đến 10h, Kalmaegi suy yếu thành vùng áp thấp ở đông nam Thái Lan.
Đêm nay và ngày mai, nam Quảng Trị đến Đăk Lăk mưa phổ biến 100-250 mm, cục bộ trên 300 mm; Khánh Hòa và Lâm Đồng 70-150 mm, cục bộ trên 250 mm. Từ ngày 8/11 mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm.
Từ ngày 7-8/11, Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị mưa 50-150 mm, cục bộ trên 200 mm.
Đài Khí tượng Thủy văn Đăk Lăk phát cảnh báo lũ khẩn cấp trên sông Kỳ Lộ khi mực nước thượng lưu tại trạm Xuân Quang (Phú Yên cũ) vượt báo động 3 hơn 3,5 m và tiếp tục dâng nhanh.
Trong 6–12 giờ tới, lũ có thể đạt đỉnh cao hơn báo động 3 từ 3–4,5 m, gây ngập sâu vùng trũng ven sông, suối. Các xã Phú Mỡ, Xuân Lãnh, Đồng Xuân, Xuân Phước được cảnh báo nguy cơ sạt lở, cô lập khu dân cư.
Nước dâng cao 2 m tại trụ sở HĐND xã Phú Mỡ. Ảnh: Người dân cung cấp
Cơ quan khí tượng đánh giá cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 – mức nghiêm trọng, có thể gây thiệt hại lớn về hạ tầng, sản xuất và đời sống. Chính quyền được yêu cầu theo dõi chặt tình hình, sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm, chủ động ứng phó mưa lớn kéo dài.
Ảnh hưởng lũ thượng nguồn, trụ sở HĐND xã Phú Mỹ bị ngập hơn 2 m. Ông Nguyễn Duy Tính, Chủ tịch UBND xã Phú Mỡ, xác nhận nước dâng cao, nhiều khu vực trong xã đã bị chia cắt.
Trong 16 giờ qua, tại đập thuỷ điện La Tó (Quảng Trị) mưa 106 mm (Quảng Trị); vườn Quốc gia Bạch Mã (Huế) 173 mm; Trà Vân (Đà Nẵng) 138 mm; Trà Thanh (Quảng Ngãi) 281 mm (Quảng Ngãi); Hồ Hà Nhe (Gia Lai) 263 mm; Đập Tràn (Đăk Lăk) 316 mm; Suối Sung- Hoa Sơn (Khánh Hoà) 138 mm; Đam Rông (Lâm Đồng) 128 mm.
Bản đồ cảnh báo nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, màu tím là mức độ cao nhất. Ảnh: Cục Khí tượng thuỷ văn
Hiện độ ẩm đất ở nhiều khu vực đã đạt ngưỡng bão. Cùng với dự báo, trong 3-6 giờ tới Quảng Trị đến Đà Nẵng, Khánh Hoà và Lâm Đồng mưa 40-70 mm, có nơi trên 110 mm; Quảng Ngãi, Gia Lai và Đăk Lăk 50-90 mm, có nơi trên 170 mm.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét rất cao ở 453 xã, phường. Trong đó, Huế 21 đơn vị, Đà Nẵng 57, Quảng Ngãi 61, Gia Lai 129, Khánh Hoà 34, Đăk Lăk 97, Lâm Đồng 36.
Sau khoảng 4 tiếng quần thảo, hơn 22h mưa ngớt và gió giảm dần ở một số địa bàn, tuy nhiên hàng loạt hộ dân, cơ sở sản xuất bị tốc mái, đồ đạc ngổn ngang.
Cửa hàng máy tính trên đường Phạm Văn Đồng bị tốc hết mái, sụp khung cửa sắt. Ảnh: Đình Văn
Trên đường Phạm Văn Đồng, phường Sông Cầu (Phú Yên cũ), nhiều mái tôn bị gió vặn cong, xoắn lại nằm la liệt dưới mặt đường. Nhiều cây xanh gãy đổ, chắn một phần lối đi. Khi gió bớt mạnh, người dân bắt đầu dùng đèn pin, điện thoại dọn dẹp.
Ông Hòa mặc áo mưa, rọi đèn thu dọn lại khu vực trước nhà sau khi sức gió giảm. Ảnh: Đình Văn
Ông Hòa, 55 tuổi, cho biết trong lúc gió mạnh, tấm tôn dài khoảng 20 m từ nhà khác bị cuốn đâm thủng mái nhà ông, khiến nước dột vào bên trong. "Nhiều đồ đạc hư hại, ngổn ngang, nên cả đêm nay phải thức trắng để dọn dẹp tạm thời", ông nói.
Cây đổ đè ôtô ở phường Sông Cầu, Đăk Lăk. Ảnh: Đình Văn
Trên quốc lộ 19 đoạn qua xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai, hàng loạt mái tôn cũng bị gió cuốn bay xuống đường. Do ảnh hưởng bão, lượng xe qua lại ít nên chưa ghi nhận thiệt hại về người.
Mái tôn bị gió thổi văng la liệt trên quốc lộ 19. Ảnh: Trần Hoá
Tương tự, tại khu vực chợ Nhơn Lý, phường Nhơn Lý và phường Quy Nhơn Đông (Gia Lai), gió bão quét qua khiến nhiều kiốt bị tốc mái, bảng hiệu đổ sập.
Cảnh tan hoang ở chợ Nhơn Lý. Ảnh: Văn Tài
Khoảng 20 ghe, thuyền tránh trú bão ở Vũng Chào, gần chùa Phú Mỹ, thuộc phường Sông Cầu (tỉnh Đăk Lăk - Phú Yên cũ) bị chìm. "Vẫn còn nhiều khu vực neo đậu khác tại phường có nhiều chiếc bị chìm và nhà tốc mái, cơn bão quá kinh hoàng", anh Thành Nam, người dân địa phương cho biết.
Khu vực Vũng Chào nằm gần thôn Phú Mỹ thuộc Vịnh Xuân Đài. Nơi này có hướng mở ra biển Đông Nam. Khi có bão đi vào khu vực Trung Trung Bộ hoặc Nam Trung Bộ, sóng và gió mạnh thường thổi theo hướng này, nên Vũng Chào vẫn chịu tác động trực tiếp của gió bão, đặc biệt là gió giật và sóng dội nên không phải là nơi trú tránh bão tốt.
Khu vực ghe neo đậu tránh trú bão ở Vũng Chào, Đăk Lăk. Video: Thành Nam
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, lúc 22h, bão trên đất liền các tỉnh Đăk Lăk - Gia Lai, sức gió giảm còn 102 km/h, cấp 9-10, giật cấp 12. Trong ba giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 30 km/h.
Ảnh vệ tinh bão Kalmaegi lúc 22h. Ảnh:NCHMF
Cơ quan khí tượng dự báo, từ đêm nay đến ngày 9/11, các sông Trà, Khúc, Vệ, Sê San (Quảng Ngãi); sông Kôn (Gia Lai); sông Ba, Kỳ Lộ, Srêpôk (Đăk Lăk) lên báo động hai, ba, có sông trên báo động ba. Sông Bồ, Hương (Huế); Vu Gia - Thu Bồn (Đà Nẵng); Kiến Giang (Quảng Trị); An Lão, sông Lại Giang (Gia Lai); Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa), các sông ở Lâm Đồng lên mức báo động một, hai, có sông trên báo động hai.
Lãnh đạo xã Xuân Lãnh (Đăk Lăk) cho biết tối 6/11, trong cơn bão, gió mạnh làm sập một căn nhà tại địa phương, khiến ông Nguyễn Quang Thắng (45 tuổi) bị thương. Nạn nhân được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, ông đã tử vong.
Mưa lớn cùng gió mạnh khi bão Kalmaegi vào đất liền cũng làm sập một đoạn tường chung cư ở phường Quy Nhơn (Bình Định cũ) lúc tối nay. Sự cố chưa có thống kê thiệt hại.
Hiện trường sập tường ở phường Quy Nhơn. Video: Đại Hoành
Khoảng 20h, anh Đặng Hoàng Phúc lái xe tải trên quốc lộ 25 hướng Đăk Lăk (Phú Yên cũ) – Gia Lai. Đến xã Phú Hòa 2, anh buộc dừng lại vì nhiều cây gỗ đổ chắn ngang đường. Tại hiện trường, một xe cứu thương không thể đi tiếp phải quay đầu, các xe tải khác chờ lực lượng chức năng đến xử lý, thông tuyến.
Quốc lộ 25 dài 182 km; điểm đầu giao quốc lộ 1 tại phường Tuy Hòa (tỉnh Đăk Lăk), điểm cuối giao quốc lộ 14 tại xã Chư Sê (Gia Lai).
Xe cứu thương quay đầu ở Đăk Lăk. Video: Hoàng Phúc
Anh Nguyễn Quốc Đạt, Đội trưởng Đội SOS 115 Bình Định (cũ), cho biết đội nhận hàng loạt cuộc gọi cầu cứu từ người dân giữa bão. Trường hợp nặng nhất ở phường Quy Nhơn Bắc bị đá đè gãy tay, chân, chấn thương sọ não. Tuy nhiên, các ngả đường lên hiện trường đều bị cây, dây điện và đá chắn, khiến xe cứu thương không thể tiếp cận.
Đội đã liên hệ lực lượng cứu hộ, phòng cháy chữa cháy để hỗ trợ. Anh Đạt cho hay các xe cứu thương của đội đều vỡ kính, hư hỏng nặng, song vẫn liên tục nhận yêu cầu cứu hộ từ người dân bị cô lập do nước dâng và cây ngã. Hiện đội đang phối hợp giải cứu một gia đình ở Đề Gi, nơi nước đã dâng 1–2 m.
Trước khi bão đổ bộ, các thành viên đội SOS 115 đã kịp thời đưa nhiều người về nhà, chuyển bệnh nhân đến bệnh viện và hỗ trợ thuốc men cho một số hộ dân.
Xe cứu thương của Đội anh Đạt bị hư hỏng, khó di chuyển. Ảnh: Đội SOS 115 - Bình Định
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 21h, bão trên đất liền Đăk Lăk - Gia Lai, sức gió mạnh nhất 133 km/h, cấp 11-12, giật cấp 14. Trong ba giờ tới bão chủ yếu theo hướng tây tây bắc với tốc độ 25-30 km/h.
Từ 7h đến 20h, nhiều nơi ở Huế - Khánh Hoà đã mưa trên 200 mm như Đập Tràn (Đăk Lăk) 299 mm, đỉnh Bạch Mã (Huế) 268 mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 230 mm, trạm Đất Bằng (Gia Lai) 192 mm.
Ảnh vệ tinh bão Kalmaegi lúc 21h. Ảnh: NCHMF
Dự báo, từ tối nay đến hết đêm mai, Đà Nẵng đến Đăk Lăk mưa 150-300 mm, cục bộ 450 mm; nam Quảng Trị đến Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng mưa 100- 250 mm, cục bộc trên 400 mm.Từ ngày 8/11 mưa lớn ở khu vực này có xu thế giảm.
Từ ngày 7-8/11, Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị mưa phổ biến 50-150 mm, cục bộ trên 200 mm.
Sau hơn hai tiếng mưa lớn, khoảng 21h, khu vực phía tây Quảng Ngãi bắt đầu tạnh nhưng lại xuất hiện các đợt gió mạnh do hoàn lưu bão Kalmaegi. Tại xã Măng Đen, gió giật đã làm tốc một phần mái tôn của Trường THPT Dân tộc Nội trú, khiến nhiều phòng học bị nước tạt vào gây hư hại một số thiết bị, đồ dùng bên trong. Chính quyền địa phương đã phối hợp với nhà trường triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, bố trí nơi trú tạm cho học sinh.
Tầng 2 của khách sạn Hải Âu trên đường An Dương Vương, phường Quy Nhơn - nơi phục vụ ăn sáng cho du khách, tan hoang trong bão. Toàn bộ hệ thống kính ở tầng này bị gió mạnh quật vỡ, mảnh kính văng khắp nơi, bàn ghế và vật dụng bị xô lệch, đổ ngổn ngang. Gió từ hướng biển thổi mạnh vào mặt sau khách sạn khiến hồ bơi phía dưới dậy sóng, mặt nước cuộn cao từng đợt; nhiều vật dụng cũng bị cuốn khỏi ban công...
Bàn ghế, đồ đạc ở tầng 2 của khách sạn Hải Âu nằm ngổn do gió thổi bay. Ảnh: Minh Hoàng
Khách sạn Hải Âu là một trong những cơ sở lưu trú lớn ven biển Quy Nhơn, trước bão đã triển khai biện pháp giằng chéo và gia cố để ứng phó. Tuy nhiên, sức gió mạnh khiến nhiều vị trí hư hại, trong đó nhiều đoạn kính cường lực bị giật sập.
Cảnh ngổn ngang ở khách sạn Hải Âu do bão. Ảnh: Minh Hoàng
Phóng viên Đình Văn tại hiện trường bão.
Nước biển ở khu vực biển Tam Quan, Gia Lai, dâng cao, tràn qua bờ kè, bãi cát vào khu vực trạm Biên phòng lúc gần 20h. Anh Nguyễn Hoàng Minh Thư, sống gần đó cho biết mép nước vốn cách trạm khoảng chừng 100 m, nay đã ngập.
"Khu vực này hơn 10 năm nay chưa bao giờ thấy nước dâng vào sâu như vậy", anh Thư nói. Anh cho biết khu vực hứng gió mạnh từ chiều, ngay khi trời chưa có mưa. Trước đó, gia đình 7 người đã rời căn nhà cấp bốn cách biển khoảng 80 m đến ngôi nhà tầng kiên cố hơn tránh bão.
Sóng biển Tam Quan tràn vào nhà dân. Video: Minh Thư
Gió giật mạnh liên hồi cùng mưa lớn xối xả, kéo sập cửa kính một cửa hàng đối diện Ban chỉ huy quân sự phường Sông Cầu, Đăk Lăk (Phú Yên cũ). Hàng loạt chậu cây xanh bằng xi măng trước nhà dân dọc đường Phạm Văn Đồng ở địa bàn này cũng bị xô ngã.
Nhiều mảng tôn, biển hiệu bị thổi bay trên đường Phạm Văn Đồng. Ảnh: Đình Văn
"Gió rất mạnh khiến mái tôn rung lên bần bật khiến cả gia đình phải dùng dây chằng, rồi đứng kéo suốt cả buổi tối để ngăn mái nhà bị thổi bay", anh Bùi Văn Mạnh, nhà ở phường Xuân Đài kể.
Gia đình anh Mạnh phải dùng dây kéo, giữ mái tôn để tránh gió thổi bay. Ảnh: Văn Mạnh
Để đảm bảo an toàn khi bão đổ bộ, các đoàn tàu khách phải dừng chờ các ga dọc đường từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa từ chiều 6/11. Theo hướng từ Nam ra Bắc, tàu SE8 chờ tại ga Hảo Sơn (Đăk Lăk); SE6, SE22 chờ tại ga Giã và Nha Trang (Khánh Hòa).
Tàu khách dừng chờ tại ga Diêu Trì (Gia Lai). Video: VNR
Hướng ngược lại từ Bắc và Nam, nhiều đoàn tàu khởi hành từ ngày 5/11, hành trình đến khu vực miền Trung đang phải dừng chờ do bão, như: SE1, SE3 tại ga Vạn Phú, Diêu Trì (Gia Lai). Tàu SE21, SE45 từ Đà Nẵng vào Nam cũng phải dừng chờ tại ga Hòa Đa (Đăk Lăk) và Quảng Ngãi. Trước đó, trong lịch chạy tàu ngày 7/11, ngàng đường sắt cũng đã phải hủy tàu SE21/SE22 giữa TP HCM - Đà Nẵng do ảnh hưởng bởi cơn bão.
Ba người trong gia đình có nhà tốc mái ở khu vực xóm 15, thôn Háo Lễ, xã Phước Hưng, tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ) đang cầm cự chờ cứu hộ.
Ba người chờ cứu hộ tới. Video: Người dân cung cấp
Báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, bão Kalmaegi đi sâu vào đất liền khu vực Đăk Lăk – Gia Lai với sức gió cấp 12-13, giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 30 km/h. Tại nhiều trạm ghi nhận gió giật cấp 10–12, mạnh nhất ở Hoài Nhơn (Gia Lai) và Lý Sơn (Quảng Ngãi), khiến cây cối ngã đổ và hàng loạt công trình bị tốc mái.
Mưa lớn kéo dài từ Huế đến Khánh Hòa, trung bình 40–80 mm, cục bộ trên 200 mm, như An Xuân (Đăk Lăk) đo được 200 mm, Đỉnh Bạch Mã (Huế) 190 mm. Dự báo từ 6–7/11, lượng mưa có thể tăng lên 200–400 mm, nơi cao nhất trên 600 mm, gây nguy cơ lũ quét, sạt lở và ngập lụt.
Các địa phương từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa đã cấm biển, đồng thời hướng dẫn 61.475 tàu thuyền với trên 290.000 lao động vào nơi an toàn. Hơn 128.000 hộ với hơn 537.000 người tại Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đăk Lăk được sơ tán khẩn cấp; ba tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đăk Lăk đã hoàn tất di dời dân và gia cố 93.000 lồng bè nuôi trồng thủy sản.
Về giao thông đến chiều nay có 15 điểm tắc đường và ngập sâu ghi nhận tại các tỉnh miền Trung; cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi tạm đóng từ 18h30, Gia Lai cấm xe toàn tỉnh từ 17h, trong khi nhiều quốc lộ tại Huế, Quảng Trị bị chia cắt. Sáu sân bay khu vực gồm Phù Cát, Chu Lai, Tuy Hòa, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Liên Khương tạm dừng khai thác.
Nhiều hồ chứa lớn như Hương Điền, Tả Trạch, A Vương, Sông Tranh 2 đang xả lũ điều tiết, làm tăng nguy cơ ngập ở hạ du. Tại Gia Lai, ghi nhận hai người bị thương trong lúc gia cố nhà cửa và di chuyển đồ đạc. Các tỉnh Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai, Đăk Lăk cho học sinh nghỉ học hai ngày 6–7/11 để đảm bảo an toàn.
Sau hơn hai giờ giông lốc, khu vực phường Xuân Đài, Đăk Lăk (Sông Cầu, Phú Yên cũ) vẫn hứng chịu mưa lớn kèm gió mạnh. Tại trụ sở Công an phường Xuân Đài, nước mưa dâng nhanh, tràn vào bên trong gây ngập, nhiều phòng làm việc phải di chuyển đồ đạc lên cao để tránh hư hỏng.
Đại diện Công an phường cho biết liên tục nhận được cuộc gọi nhờ hỗ trợ từ người dân có nhà bị tốc mái, ngập nước hoặc hư hỏng do giông lốc
Nước ngập bên trong các khu hành chính, xử lý hồ sơ, lưu trữ biển số của Công an phường Xuân Đài. Ảnh: Đình Văn
Đại diện Công an phường cho biết liên tục nhận cuộc gọi nhờ hỗ trợ từ người dân có nhà bị tốc mái, ngập nước hoặc hư hỏng do giông lốc. Tuy nhiên, lực lượng chức năng chưa thể triển khai hỗ trợ ngay vì thời tiết diễn biến phức tạp, gió giật mạnh. Đơn vị duy trì thông tin liên lạc, yêu cầu người dân ở yên trong nhà, tìm điểm trú an toàn và chờ lực lượng tiếp cận ngay khi có điều kiện.
Lực lượng Biên phòng Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết ba người đàn ông đang trôi dạt trên vùng biển Lý Sơn. Trước đó, lúc 15h, ông Dương Quang Cường, 44 tuổi, ở thôn Tây An Vĩnh, rơi xuống biển. Thấy vậy, ông Lê Văn Sanh, 37 tuổi, thôn Tây An Hải, và ông Phan Duy Quang, 47 tuổi, cùng thôn Tây An Vĩnh, dùng thúng ra cứu.
Tuy nhiên, do sóng to, gió mạnh, cả ba người bị cuốn trôi ra xa, không thể quay vào bờ. Nhận tin báo, lực lượng chức năng huy động tàu Thành Tâm, do ông Đặng Văn Thành, 53 tuổi, làm thuyền trưởng, tổ chức tìm kiếm, nhưng không có kết quả. Sau nhiều giờ, do thời tiết xấu, công tác cứu hộ phải tạm dừng.
Lốc xoáy kéo dài ở xã Lân Phong (xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức cũ) thời điểm bão đổ bộ. Những cơn bão gần đây ở miền bắc, hiện tượng lốc xoáy xuất hiện khá nhiều gây thiệt hại lớn.
Lốc xoáy ở xã Lân Phong, Quảng Ngãi.
Tại phường Sông Cầu, Đăk Lăk (Phú Yên cũ), hàng nghìn hộ dân bị mất điện do giông lốc mạnh. Gió giật liên hồi từng cơn, quật vào khung cửa, nhiều mái tôn rung lắc, phát ra tiếng kêu lớn khiến người dân lo lắng. Họ tiếp tục chèn chống tạm thời ngăn gió luồn vào dù từ chiều đã gia cố xung quanh.
Mưa lớn cùng gió giật mạnh ở phường Sông Cầu. Video: Đình Văn
Do mất điện trên diện rộng, nhiều gia đình phải dùng đèn pin và đèn flash điện thoại để soi đường, di chuyển trong nhà và phục vụ sinh hoạt buổi tối. Một số hộ cho biết họ cũng đã chuẩn bị sẵn nước sạch, pin dự phòng và nến từ trước nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn.
Do ảnh hưởng của bão, tại tỉnh Gia Lai, các trạm An Nhơn được ghi nhận gió mạnh cấp 10, giật cấp 14; Phù Cát gió mạnh cấp 9, giật cấp 13; Quy Nhơn gió mạnh cấp 7, giật cấp 11... Tai khu vực Quảng Ngãi, Đà Nẵng, các trạm Lý Sơn, Hội An, cũng có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Nhiều nơi khác được ghi nhận cũng phổ biến với gió mạnh cấp 8, 9, giật cấp 9; giật cấp 10, 11...
Gió giật mạnh ở khu vực phường Sông Cầu (Đăk Lăk). Ảnh: Đình Văn
Khu vực từ TP Huế đến Khánh Hòa, nhiều nơi mưa rất to, có điểm trên 100 mm như: trạm An Xuân (Đăk Lăk) 162 mm, Bồng Sơn (Gia Lai) 146 mm, Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) 119 mm...
Anh Nguyễn Lê Hoàng Lợi, 30 tuổi, ở phường Quy Nhơn Đông, nằm trong phòng khách sạn nghe gió rít liên hồi. Toàn bộ khu vực mất điện từ hơn hai giờ trước, khi gió bắt đầu mạnh dần. "Giờ tối thui, không thấy gì, chỉ nghe tiếng gió hú và tôn bay loảng xoảng", anh nói qua điện thoại.
Khách sạn ở Quy Nhơn bị gió quật bể kính. Ảnh: Minh Hoàng
Trước đó, anh Lợi rời căn nhà cấp bốn sát bãi biển phía bắc để lên khách sạn ba tầng cùng bạn bè trú ẩn. Lúc 16h, gió còn nhẹ, anh kịp ra cảng quay video. Nhưng chỉ nửa giờ sau, sức gió tăng nhanh. "Gió rít rồi im, lại rít tiếp, nghe tiếng đồ đạc bị cuốn đi. Nằm trong phòng mà sợ," anh kể.
Gió quật vỡ kính khách sạn Hải Âu, phường Quy Nhơn, Gia Lai. Video: Minh Hoàng
Trước đó, bão Kalmaegi vào vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đăk Lăk gây mưa lớn, gió giật mạnh làm vỡ kính khách sạn, nhiều cây xanh gãy đổ, sóng biển cao 2-5 m ở miền Trung. Toàn bộ xe bị cấm chạy trên gần 70 km cao tốc từ Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Nhiều khu vực ở Đăk Lăk, Gia Lai... bị mất điện diện rộng.
