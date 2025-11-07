Bão số 13 vừa tan, Biển Đông lại có khả năng đón bão số 14

Theo trang dự báo Tropical Storm Risk (TSR) của Nhật Bản, bão Fung Wong (Phượng hoàng) đang di chuyển theo hướng tây bắc, dự kiến tiến gần đảo Luzon (Philippines) trước khi đi vào Bắc Biển Đông trong khoảng ngày 11/11. Trang dự báo của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cũng xác nhận áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão và cho rằng sau khi vượt qua Philippines, Fung Wong có khả năng tiếp tục tăng cấp.

Biển Đông có khả năng sắp đón bão số 14.

Nếu đi vào Biển Đông, Fung Wong sẽ trở thành cơn bão số 14 trong mùa mưa bão năm nay ở khu vực ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam.

Dù còn ở khá xa, nhưng theo các mô hình dự báo hiện nay, Fung Wong có thể ảnh hưởng đến khu vực phía Bắc Biển Đông vào giữa tháng 11. Một số mô hình tính toán cho thấy, sau khi vượt qua Luzon, bão có xu hướng di chuyển chậm, đổi hướng tây – tây bắc, chịu tác động của áp cao cận nhiệt đới.

Hiện chưa thể xác định chính xác quỹ đạo cuối cùng, nhưng các chuyên gia nhận định khả năng bão đổ bộ trực tiếp vào đất liền Việt Nam chưa cao, tuy nhiên vẫn có thể gây gió mạnh, mưa lớn và sóng lớn trên vùng biển phía Bắc và giữa Biển Đông trong những ngày tới.

Theo tin bão mới nhất từ Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Nhật Bản, dự báo tại thời điểm đổ bộ đất liền lần đầu tiên, cường độ bão có thể đạt khoảng 215 km/h - cấp siêu bão. Khi đi vào địa hình đồi núi trên đảo Luzon, bão sẽ nhanh chóng suy yếu. Một khi trở lại Biển Đông, khả năng mạnh lên trở lại sẽ bị hạn chế do gió mạnh từ phía nam.

Khi vào Biển Đông, bão được dự báo chuyển hướng lên phía bắc, tiến về phía Đài Loan (Trung Quốc).

Về cường độ, các mô hình dự báo quốc tế cũng thống nhất rằng bão sẽ mạnh lên trong ba ngày tới. Dự báo cường độ cực đại dao động từ khoảng 185 km/h đến 270 km/h tùy mô hình. Sau đó, tất cả đều cho thấy xu hướng suy yếu.

Theo đánh giá của bà Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn, sự biến đổi khí hậu trong năm nay rất mạnh. Thêm vào đó, những nhà khoa học đang "nghi ngờ" sự biến động mạnh mẽ trên bức xạ Mặt trời trong năm 2025 cũng là nguyên nhân gây ra mưa bão nhiều hơn. Cụ thể nguồn năng lượng cung cấp cho hoạt động khí hậu, thời tiết trên Trái đất là bức xạ Mặt trời.

Hiện nay, nguồn bức xạ thay đổi đột biến, vì vậy nó ảnh hưởng tới khí hậu, thời tiết trên toàn thế giới. Trong đó nặng nề nhất vẫn là những vùng có hoạt động gió mùa tại vĩ độ xích đạo, cũng như vĩ độ trung bình như nước ta.

Theo chuyên gia của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, theo tính toán của các mô hình, nhiều khả năng bão Fung Wong sẽ là cơn bão thứ 14 trên Biển Đông trong năm nay. Tuy nhiên tại thời điểm này, chưa có kết quả tính toán nào cho nó vào Việt Nam. Hiện nay đang dự báo bão Fung Wong đi lên phía Bắc, tuy nhiên các mô hình mỗi phiên dự báo gần hơn lại cho nó dịch về phía tây một cần phải theo dõi tiếp.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam đang theo dõi sát diễn biến của bão Fung Wong. Trung tâm khuyến cáo các tỉnh ven biển, đặc biệt là Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, cần chủ động cập nhật thông tin thời tiết, duy trì liên lạc với ngư dân hoạt động xa bờ, đồng thời chuẩn bị kế hoạch ứng phó sớm nếu bão đi vào Biển Đông.