Nước biển tràn vào nhà dân Đăk Lăk

Sự kiện: Bão số 13 Kalmaegi
Sau bão Kalmaegi, nhiều nhà dân ở khu vực Sông Cầu vẫn ngập nửa mét, sóng biển tràn vào làm chết gia cầm, nhiều đồ dùng sinh hoạt hư hỏng nặng.

Sáng 7/11, gần trăm ngôi nhà ở phường Xuân Thành, Sông Cầu, Đăk Lăk (Phú Yên cũ) vẫn chìm trong nước. Sóng biển từ khu vực cách đó gần 200 m tràn vào, điện bị cúp khiến nhiều hộ chưa thể dọn dẹp.

Đêm qua, gió bão Kalmaegi quần thảo suốt 5 giờ, làm hàng loạt nhà sập, tốc mái, cây cối gãy đổ.

Nhà bà Huỳnh Thị Trang (73 tuổi) có hơn 20 con gà nuôi bị ngạt nước chết. Sáng nay, bà gom số gà rồi chia cho hàng xóm.

Bà Trang dùng đèn pin, lội nước ngập khắp ngôi nhà hai tầng ở phường Xuân Thành để dọn dẹp. "Đêm qua nước dâng trong nhà đến gần một mét nên không kịp đưa đồ lên cao. Nước biển này thấm vào tủ lạnh, máy giặt hư hỏng hết rồi", bà nói.

Nửa ngày sau bão, trong phòng khách nhà bà Lê Thị Hoa, 57 tuổi, bị ngập sâu gần nửa mét. Bàn thờ, bàn ghế, tủ gỗ, đồ điện tử chìm trong nước.

Cách đó vài trăm mét, nhà bà Sáu cũng bị ngập từ trong ra tới cổng. Chủ nhà tranh thủ dọn dẹp vỏ dừa khô, rác thải, sắp xếp lại vật dụng sinh hoạt chìm trong nước.

Dọc đường Nguyễn Hồng Sơn ven vịnh Xuân Đài, phường Xuân Đài, sóng biển liên tục đập vào bờ, khiến nhiều ngôi nhà trũng thấp vẫn còn ngập sâu, có nơi nước dâng gần nửa mét.

Anh Phi Hải, 57 tuổi, cho biết đêm qua sóng tràn thẳng vào nhà, làm toàn bộ máy móc bị ngập nước. "Thiệt hại khoảng 200 triệu đồng, hầu hết thiết bị đều hư hỏng hết", anh nói

.

Ngôi nhà cạnh suối của anh Xuân Khương (40 tuổi) trên quốc lộ 1A, phường Xuân Đài bị nước dâng cao, cuốn trôi cốt nền và hở hàm ếch.

Theo Đình Văn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/11/2025 08:55 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Bão số 13 Kalmaegi
Tin liên quan
Bão số 13 Kalmaegi
