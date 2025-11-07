Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Dừa bật gốc, cát phủ kín 3 km đường ven biển Đà Nẵng

Sự kiện: Bão số 13 Kalmaegi
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Sóng lớn do bão Kalmaegi tràn qua dọc tuyến Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp, làm bật gốc dừa trên bãi cát, cuốn theo lượng lớn rác và cát phủ kín mặt đường.

Sáng 7/11, hơn 3 km đường biển đoạn từ Vũ Ngọc Nhạ đến công viên Biển Đông, phường An Hải và Sơn Trà, bị phủ kín rác và lớp cát dày. Nhiều nhà hàng hải sản bị cát tràn vào sân.

Cát biển phủ kín 3 km đường Võ Nguyên Giáp - Hoàng Sa, TP Đà Nẵng, sáng 7/11. Ảnh: Nguyễn Đông

Cát biển phủ kín 3 km đường Võ Nguyên Giáp - Hoàng Sa, TP Đà Nẵng, sáng 7/11. Ảnh: Nguyễn Đông

Ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, cho biết sóng lớn nhất vào khoảng 23-24h đêm 6/11, cộng với nước biển dâng, tràn qua bờ kè vỉa hè, hất cát lên đường.

"Dù không hư hại công trình nhưng cần thời gian để dọn dẹp, có thể hết ngày hôm nay mới làm sạch được", ông Vũ nói, cho biết hiện tượng này từng xảy ra một vài lần trong những đợt bão lớn ở Đà Nẵng.

Dừa bật gốc, cát phủ kín 3 km đường ven biển Đà Nẵng - 2

Bấm để lật
Dừa bật gốc, cát phủ kín 3 km đường ven biển Đà Nẵng - 3

Sáng nay, một số ngư dân tranh thủ ra bờ biển nhặt lại lưới và vật dụng còn sử dụng được. Trên đường, quân đội, công an địa phương, công nhân môi trường, cứu hộ biển... được huy động dọn rác và cát biển.

Quá trình dọn vệ sinh, lực lượng chức năng phát hiện con trăn dài 0,5 m đi lạc từ bán đảo Sơn Trà xuống và đã thả lại về rừng.

Dừa trồng ven biển bị sóng đánh bật gốc, nằm la liệt. Ảnh: Nguyễn Đông

Dừa trồng ven biển bị sóng đánh bật gốc, nằm la liệt. Ảnh: Nguyễn Đông

Bão Kalmaegi đổ bộ Quảng Ngãi - Gia Lai vào tối qua mạnh cấp 11-13. Nằm ở rìa tâm bão, Đà Nẵng mưa to, sóng lớn, ít nhất 20 căn nhà ở các xã, phường phía nam thành phố đã bị tốc mái, hư hỏng. Đến sáng nay, Đà Nẵng đã hửng nắng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Đông ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/11/2025 11:16 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Bão số 13 Kalmaegi
Cảnh tượng nhói lòng sau bão số 13
Cảnh tượng nhói lòng sau bão số 13
Sau khi bão số 13 suy yếu để lại cảnh tượng tan hoang trên nhiều tuyến phố ở phường Quy Nhơn (Gia Lai). Hàng loạt cây xanh, trụ đèn chiếu sáng, mái...
Hơn 5 giờ bão Kalmaegi hoành hành
Hơn 5 giờ bão Kalmaegi hoành hành
Mái tôn bị hất tung, cây cối gãy đổ, sóng đánh tràn nhà dân…. Đăk Lăk đến Quảng Ngãi chịu thiệt hại nặng khi bão Kalmaegi quét qua tối 6/11.
Đêm thấp thỏm trong tâm bão Kalmaegi
Đêm thấp thỏm trong tâm bão Kalmaegi
Hàng nghìn người dân Quảng Ngãi, Gia Lai đã sơ tán đến nơi trú ẩn an toàn nhưng vẫn thấp thỏm lo cho nhà cửa bởi gió giật dữ dội khi bão đổ bộ, tối...
Xem thêm
Tin liên quan
Bão số 13 Kalmaegi Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN