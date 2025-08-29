Trưng bày chuyên cơ chở Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tại phân khu "Khát vọng bầu trời" ở Trung tâm Triển lãm quốc gia, gần 10 máy bay và trực thăng được trưng bày để người dân tham quan, trải nghiệm. Đây là một trong những điểm nhấn của Triển lãm 80 năm hành trình độc lập - tự do - hạnh phúc.

Khu trưng bày rộng khoảng 10.000 m2, tái hiện hành trình bay từ khâu làm thủ tục check-in, kiểm tra an ninh, lên tàu bay đến nhà ga, đồng thời giới thiệu công nghệ hàng không hiện đại của Việt Nam.

Nổi bật là máy bay IL-14 số hiệu VN-C482 từng chở Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. Máy bay được di chuyển từ Bảo tàng Hàng không bằng đường bộ vào ngày 14/8.

Theo tài liệu lịch sử, năm 1957, Liên Xô viện trợ cho Việt Nam 5 chiếc IL-14. Đặc biệt, chiếc VN-C482 được dành riêng cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, trở thành chuyên cơ chính thức đưa Người cùng các lãnh đạo đi công tác, hội nghị và nhiều chuyến đi đối ngoại quan trọng.

Đây cũng là chiếc IL-14 đầu tiên biên chế vào Trung đoàn Không quân vận tải 919, đơn vị tiền thân của Đoàn Bay 919 - lực lượng nòng cốt của Hàng không Việt Nam ngày nay. Vì vậy, VN-C482 không chỉ là một hiện vật hàng không, mà còn là biểu tượng lịch sử và bước khởi đầu của ngành hàng không dân dụng.

Máy bay dài 22,31 m, sải cánh 31,7 m, chở được 26-36 hành khách. Chuyên cơ trang bị hai động cơ cánh quạt với tốc độ tối đa 415 km/h, bay cao 6.500 m và đạt tầm bay 1.700 km.

Nội thất được thiết kế như một chuyên cơ thực thụ với giường nghỉ, bàn làm việc, ghế ngồi, khu vệ sinh, bồn rửa mặt và sàn trải thảm sang trọng.Quá trình vận chuyển phải tháo rời các bộ phận lớn như cánh, đuôi, cánh quạt, bánh xe…, sau đó lắp ráp hoàn chỉnh tại không gian trưng bày.

Gần đó là máy bay của hãng hàng không Airbus trưng bày trong phân khu. Máy bay của Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Hàng không (AESC) đã hết niên hạn sử dụng, được cải tạo để phù hợp cho công tác huấn luyện, đào tạo kỹ thuật, tham quan thực tế. Phi cơ được di chuyển về trung tâm triển lãm trên xe siêu trường siêu trọng.

A320 là dòng máy bay chở khách đầu tiên được trang bị hệ thống điều khiển số toàn diện, dài 37,6 m, sải cánh 35,8 m, tốc độ tối đa 905 km/h.

Trong ngày khai mạc triển lãm, hàng trăm người dân xếp hàng chờ lên máy bay trải nghiệm, mỗi lượt 15-20 khách.

Nguyễn Trà Mi, 20 tuổi, ở Đông Anh (Hà Nội), lần đầu trải nghiệm làm phi công. Cô được kỹ thuật viên hướng dẫn vị trí ngồi, làm quen với các thiết bị và thao tác điều khiển cơ bản."Cảm giác rất thú vị, mới lạ khi nhìn từ buồng lái so với chỗ ngồi hành khách", Trà Mi nói.

Trong khoang hành khách, ngoài ghế ngồi thông thường, không gian còn được bố trí thành khu làm việc, họp và trải nghiệm thực tế cho khách tham quan.

Phần đuôi và cánh máy bay được mở để khách tham quan quan sát kết cấu động cơ và khoang chứa hành lý bên trong.

Hai máy bay Tucano Replica do hãng Flying Legend (Italy) sản xuất, là dòng thể thao siêu nhẹ hai chỗ ngồi bằng hợp kim nhôm. Mẫu này đạt tốc độ tối đa gần 295 km/h, với tầm bay khoảng 900 km.

Trực thăng Eurocopter EC-155 B1 (Airbus H155) được trưng bày tại triển lãm. Đây là dòng hạng trung đa nhiệm, ra mắt năm 1997, thường phục vụ vận tải VIP, dầu khí ngoài khơi, cứu hộ và tìm kiếm cứu nạn.

Máy bay dài 14,3 m, cao 4,9 m, trọng lượng cất cánh tối đa gần 4,9 tấn, tốc độ hành trình 270 km/h, tầm bay 820 km, trần bay 6.000 m. EC-155 B1 chở tối đa 12–13 hành khách hoặc 6–8 ghế VIP. Điểm nổi bật là cánh quạt đuôi giảm tiếng ồn, tăng độ an toàn và khoang cabin rộng rãi, linh hoạt cho nhiều nhiệm vụ.

Bên trong khu triển lãm trưng bày trực thăng A600 Talon của Mỹ, được thiết kế cho cá nhân tự lắp ráp hoặc mua sẵn hoàn thiện. Máy bay hai chỗ ngồi, cabin kín với kính toàn cảnh, tốc độ khoảng 160 km/h, trần bay 3.000 m và trọng lượng 680 kg. A600 Talon hiện là một trong những mẫu trực thăng tự lắp ráp phổ biến nhất.

Tại gian hàng Vietnam Airlines, người dân xếp hàng chờ tham quan trải nghiệm khoang thương gia qua công nghệ thực tế ảo. Trong khoang mô phỏng chuyến bay hành trình Hà Nội - TP HCM, mỗi lần cho khoảng 6 khách tham gia trải nghiệm.

Ngoài máy bay, nhiều phụ kiện và công nghệ hàng không hiện đại cũng được trưng bày.

Triển lãm Thành tựu 80 năm đất nước diễn ra trên diện tích gần 260.000 m2 – quy mô lớn nhất từ trước đến nay, quy tụ 34 tỉnh, thành, 28 bộ, ngành cùng hơn 230 gian hàng của 106 doanh nghiệp nhà nước và tư nhân. Sự kiện mở cửa từ 13h ngày 28/8, sau đó từ 9h đến 22h hằng ngày đến 5/9.