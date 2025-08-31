Nga tấn công cảng biển được sử dụng bởi quân đội Ukraine

(Ảnh: Sputnik)

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các máy bay chiến thuật, máy bay không người lái, tên lửa và pháo binh Nga đã tấn công các mục tiêu ven biển “được sử dụng vì lợi ích của lực lượng vũ trang Ukraine”, cũng như hệ thống phòng không NASAMS do Na Uy sản xuất đang bảo vệ các mục tiêu này.

Ngoài ra, các thông tin chi tiết khác không được tiết lộ.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, rằng căn cứ của quân đội Ukraine và các chiến binh nước ngoài tại hơn 150 địa điểm cũng đã bị tấn công.

Truyền thông Ukraine đã chia sẻ hình ảnh về các đám cháy lớn ở vùng ven biển Odessa. Công ty năng lượng DTEK cho biết, bốn nhà máy điện ở khu vực trên đã bị tấn công trong đêm.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này đã bắn hạ 112 máy bay không người lái của Ukraine trên lãnh thổ Nga trong 24 giờ qua.