Hàng loạt trường đại học tặng mỗi sinh viên 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9

Món quà ý nghĩa dịp lễ lớn

Nhiều trường đại học đã thông báo chính sách đặc biệt này. Cụ thể, Học viện Tài chính đã quyết định chi 100.000 đồng cho mỗi sinh viên và học viên. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/8.

Tại TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh cũng đã thông báo thưởng cho toàn bộ sinh viên hệ đại học chính quy đang theo học trong niên hạn đào tạo 100.000 đồng/người.

Ảnh minh hoạ.

Cùng với đó, Trường Đại học Tài chính - Marketing cũng là một trong số các trường có chính sách tương tự. Theo PGS.TS Phạm Tiến Đạt - Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing, đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần, lời tri ân và khích lệ để sinh viên thêm tự tin, vững bước trên con đường học tập, rèn luyện và khát vọng chinh phục tương lai.

Ở khu vực miền Trung, Trường Đại học Thái Bình Dương (Nha Trang) cũng đã công bố tặng 100.000 đồng cho 100% học viên, sinh viên đang theo học cùng tân sinh viên khóa 2025 nhập học trước ngày 8/9.

Thêm động lực cho sinh viên

Món quà 100.000 đồng không chỉ có giá trị vật chất mà còn mang ý nghĩa tinh thần lớn lao. Đối với nhiều sinh viên, đặc biệt là sinh viên xa nhà, đây là một nguồn động viên thiết thực giúp các em trang trải một phần chi phí sinh hoạt.

Việc các trường đại học chung tay tổ chức hoạt động ý nghĩa này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng sinh viên và phụ huynh. Đây là một hành động đẹp, góp phần xây dựng môi trường học đường thân thiện, gắn kết, đồng thời tạo thêm động lực để sinh viên nỗ lực học tập và rèn luyện.

Các trường cho biết, kinh phí này được trích từ nguồn của nhà trường hoặc từ Quỹ người học. Đây là một món quà ý nghĩa, không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự động viên tinh thần lớn lao dành cho sinh viên nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.