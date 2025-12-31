Trực tiếp: Thế giới và Việt Nam chào đón năm mới 2026

Trung Quốc, Đài Loan, Hong Kong, Malaysia, Singapore và Philippines chính thức bước qua năm 2026. Các hoạt động chào đón năm mới đang diễn ra sôi động với số lượng lớn người dân và du khách tham gia.

Khung cảnh tại Vịnh Marina, Singapore, nơi pháo hoa rực rỡ trên bầu trời khi đất nước chào đón năm 2026. (Ảnh: Reuters)

Người dân tập trung tại Vạn Lý Trường Thành ở Bắc Kinh, Trung Quốc để cùng nhau chứng chiến thời khắc đếm ngược trong lễ đón năm mới. (Ảnh: Getty)

Người dân Đài Loan bất chấp mưa gió cùng nhau ra đường đón bữa tiệc mừng năm mới diễn ra trong thành phố khi đồng hồ điểm 00:00. (Ảnh: EPA)

Các nhà sư đánh chuông chào mừng năm mới tại chùa Zojo-ji ở Tokyo, vài phút sau nửa đêm ngày 1/1/2026. (Ảnh: AP)