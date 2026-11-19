Sau sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều trụ sở cơ quan cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ không còn được sử dụng, để trống trong thời gian dài.

Tại khu vực huyện Lập Thạch cũ, nay thuộc xã Lập Thạch, nhiều công sở nằm liền kề nhau nhưng đều trong tình trạng đóng cửa, vắng bóng người làm việc. Đây từng là khu vực trung tâm hành chính của huyện Lập Thạch, với nhiều khu đất nằm ở vị trí thuận lợi.

Hàng loạt trụ sở cơ quan huyện Lập Thạch cũ bị bỏ trống, trong đó có Chi cục Thống kê, Phòng Nông nghiệp, Đài Phát thanh, Chi cục Thuế, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Văn hóa - Thông tin và Trung tâm Phát triển quỹ đất.

Bên trong một số trụ sở, nhiều phòng làm việc không còn được sử dụng. Giấy tờ, tài liệu chất đống tại hành lang, cầu thang; tường nhà ngấm nước, bong tróc, một số vị trí để lộ cốt thép.

Nhiều trụ sở ở khu vực trung tâm thị trấn Lập Thạch đã bỏ không khoảng 2 năm. Cửa ra vào hư hỏng, tường bong tróc, rêu phủ; nhiều khu vực bên trong xuống cấp, rác thải chưa được thu dọn.

Trụ sở Nhà văn hóa Lập Thạch sau khi chuyển đổi địa điểm làm việc đã di dời phần lớn tài sản. Những vật dụng còn lại bị hư hỏng, xuống cấp. Một phần sân trụ sở hiện được sử dụng làm nơi tập kết biển hiệu, tập kết gỗ, củi.

Trụ sở UBND xã Xuân Hòa, nay thuộc xã Lập Thạch, cũng trong tình trạng không còn hoạt động. Các ô kính bị vỡ, cỏ dại mọc um tùm, rêu phủ trên tường và nhiều hạng mục công trình có dấu hiệu xuống cấp do không được sử dụng, bảo quản thường xuyên.

Tại trụ sở Đội QLTT số 4 khu vực Lập Thạch cũng nằm trong số những cơ sở công cần được rà soát, sắp xếp sau khi thực hiện chủ trương tổ chức lại đơn vị hành chính.

Trụ sở Viện kiểm sát huyện Sông Lô cũ là một trong những cơ sở nhà, đất được ghi nhận sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính.

Khu nhà đất từng là trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND thị trấn Tam Sơn, huyện Sông Lô cũ, nay thuộc xã Tam Sơn, hiện bị bỏ trống. Trước đây, sau khi thị trấn Tam Sơn chuyển về xã Sông Lô, cơ sở này tạm thời không còn được sử dụng.

Theo phản ánh của người dân địa phương, kể từ khi các cơ quan chuyển đến nơi làm việc mới, khu nhà đất tại thị trấn Tam Sơn cũ ít được bảo quản, chăm sóc. Nhiều hạng mục vì thế xuống cấp, hư hỏng, cảnh quan trở nên nhếch nhác.

Trụ sở Công an xã Dân Quyền và UBND xã Dân Quyền là những cơ sở khác được ghi nhận trong tình trạng hoang hóa. Bên trong nhiều khu vực có dấu hiệu ẩm mốc, vật dụng hư hỏng chưa được thu dọn, cho thấy tình trạng xuống cấp sau thời gian dài không được khai thác.

Trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện Lâm Thao cũ có diện tích hàng nghìn mét vuông nhưng hiện trong tình trạng cửa đóng then cài. Nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp, tường bong tróc, kết cấu hoen gỉ, cảnh quan nhếch nhác, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Tại một số địa bàn thuộc huyện Tam Nông cũ, nhiều trụ sở cấp xã cũng rơi vào cảnh bỏ không, thiếu sự chăm sóc, bảo dưỡng. Rác thải chất đống, trần nhà mục nát, các vật dụng hư hỏng bị bỏ lại, nhiều hạng mục gỉ sét và xuống cấp.

Trước thực trạng cơ sở nhà, đất dôi dư, tỉnh Phú Thọ đang đẩy nhanh việc rà soát, sắp xếp và xử lý các tài sản công sau sáp nhập. Theo thông tin tại phiên họp hành chính tháng 10, tỉnh đã xử lý xong 767 cơ sở, còn 617 cơ sở nhà, đất dôi dư cần tiếp tục giải quyết.

Ngày 16/11, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xử lý 617 cơ sở nhà, đất còn dôi dư. Theo kết luận phiên họp, các cơ sở đủ điều kiện phải được xử lý xong trong năm 2026. Đồng thời, các dự án tồn đọng cần được giải quyết trước ngày 30/11, với mục tiêu tháo gỡ thêm 52 dự án.

Một số địa phương đã tính đến phương án khai thác các cơ sở dôi dư, trong đó có việc cho thuê để tránh bỏ không, xuống cấp. Lãnh đạo xã Hoàn Lão cho biết địa phương đã xây dựng phương án cho thuê các cơ sở này và đang thông báo tìm nhà đầu tư có nhu cầu khai thác.

Bên cạnh việc xử lý tài sản công sau sáp nhập, Phú Thọ cũng đang triển khai nhiều nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong 10 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh đạt 51.400 tỷ đồng, bằng 92,2% dự toán Trung ương giao; vốn đầu tư nước ngoài đạt gần 2,5 tỷ USD, tăng 84% so với cùng kỳ.

Cũng trong 10 tháng đầu năm, tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành 77/151 dự án nhà ở xã hội, vượt chỉ tiêu được giao hơn 5.700 căn. Đây là một trong những kết quả được đề cập tại phiên họp hành chính tháng 10 của UBND tỉnh.

Thời gian tới, Phú Thọ dự kiến ban hành bảng giá đất mới, có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, đồng thời triển khai chiến dịch 180 ngày làm sạch dữ liệu đất đai. Đây là những nhiệm vụ có tác động trực tiếp đến công tác quản lý đất đai cũng như các thủ tục của người dân và doanh nghiệp.