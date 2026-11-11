Người đàn ông rao bán đất kèm hình ảnh trụ sở công an

Ngày 11/11, Công an xã Tiên Hoa, tỉnh Hưng Yên cho biết đơn vị vừa xác minh, làm rõ trường hợp sử dụng hình ảnh trụ sở công an xã đăng tải trên mạng xã hội gây hiểu nhầm.

Theo đó, Công an xã Tiên Hoa đã làm việc với anh N.V.C. (SN 1988, trú tại xã Hồng Quang, tỉnh Hưng Yên) liên quan đến việc sử dụng tài khoản Facebook mang tên “Nguyễn Hải Duy” đăng tải thông tin trên mạng xã hội.

Công an xã Tiên Hoa làm việc với anh N.V.C. Ảnh: CACC

Tại buổi làm việc, anh C. thừa nhận sáng 2/11 đã đăng tải lên nhóm Facebook “Quê Tôi Trung Dũng - Tiên Lữ - Hưng Yên” nội dung rao bán đất tại khu vực Trung, Tiên Lữ (cũ), nay thuộc xã Tiên Hoa, kèm theo số điện thoại liên hệ và hình ảnh cổng trụ sở Công an xã Tiên Hoa.

Sau khi bài viết được đăng tải, nhiều người dùng mạng xã hội bình luận, cho rằng anh C. đang rao bán trụ sở công an xã. Trước những ý kiến này, ngày 6/11, anh C. chủ động xóa bài viết.

Làm việc với cơ quan công an, anh C. thừa nhận việc đăng tải nội dung trên đã gây hiểu nhầm, ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của lực lượng công an xã.

Hình ảnh bài viết rao bán đất kèm hình ảnh cổng trụ sở Công an xã Tiên Hoa được đăng tải trên mạng xã hội Facebook. Ảnh: CACC.

Công an xã Tiên Hoa khuyến cáo người dân cần thận trọng khi đăng tải, chia sẻ thông tin và hình ảnh trên mạng xã hội, tránh để nội dung thiếu rõ ràng gây hiểu nhầm, ảnh hưởng đến tổ chức, cá nhân.