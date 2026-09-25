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Bên trong trụ sở tòa án bỏ hoang được rao thuê hơn nửa tỷ đồng/năm

Sự kiện: Thời sự

Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An (cũ) rộng hơn 2.110m², nằm ở khu vực trung tâm phường Thành Vinh, được đưa ra cho thuê với giá khởi điểm hơn 528 triệu đồng/năm.

Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An (cũ) nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Thành Vinh, Nghệ An. Đây từng là nơi làm việc của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An trước khi đơn vị chuyển sang trụ sở mới trên đường Phạm Đình Toái từ năm 2015. Sau đó, khu nhà đất này được bàn giao cho Tòa án nhân dân TP Vinh (cũ) sử dụng. Đến năm 2021, đơn vị này chuyển sang trụ sở mới, khu đất không còn được sử dụng. Nhiều năm qua, công trình gần như bỏ không.

Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An (cũ) nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Thành Vinh, Nghệ An. Đây từng là nơi làm việc của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An trước khi đơn vị chuyển sang trụ sở mới trên đường Phạm Đình Toái từ năm 2015. Sau đó, khu nhà đất này được bàn giao cho Tòa án nhân dân TP Vinh (cũ) sử dụng. Đến năm 2021, đơn vị này chuyển sang trụ sở mới, khu đất không còn được sử dụng. Nhiều năm qua, công trình gần như bỏ không.

Mới đây, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An đưa ra phương án cho thuê 8 khu đất, thửa đất dôi dư trên địa bàn. Trong đó, trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An (cũ) có mức giá khởi điểm cao nhất, hơn 528 triệu đồng/năm, tương đương khoảng 44 triệu đồng/tháng, thời hạn cho thuê 5 năm.

Mới đây, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An đưa ra phương án cho thuê 8 khu đất, thửa đất dôi dư trên địa bàn. Trong đó, trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An (cũ) có mức giá khởi điểm cao nhất, hơn 528 triệu đồng/năm, tương đương khoảng 44 triệu đồng/tháng, thời hạn cho thuê 5 năm.

Theo ghi nhận, một số hạng mục tại trụ sở đã xuống cấp. Tường, trần nhà xuất hiện các mảng bong tróc, dấu vết thấm dột; nhiều vị trí cửa kính hư hỏng. Công trình mang vẻ cũ kỹ sau thời gian dài không được sử dụng.
Theo ghi nhận, một số hạng mục tại trụ sở đã xuống cấp. Tường, trần nhà xuất hiện các mảng bong tróc, dấu vết thấm dột; nhiều vị trí cửa kính hư hỏng. Công trình mang vẻ cũ kỹ sau thời gian dài không được sử dụng.
Theo ghi nhận, một số hạng mục tại trụ sở đã xuống cấp. Tường, trần nhà xuất hiện các mảng bong tróc, dấu vết thấm dột; nhiều vị trí cửa kính hư hỏng. Công trình mang vẻ cũ kỹ sau thời gian dài không được sử dụng.

Sau khi được chuyển sang trụ sở mới, các tài sản bên trong đều được tháo đi, hiện chỉ còn một số bàn ghế cũ hư hỏng.

Sau khi được chuyển sang trụ sở mới, các tài sản bên trong đều được tháo đi, hiện chỉ còn một số bàn ghế cũ hư hỏng.

Dưới chân cầu thang được tận dụng làm nơi chứa đồ đạc của người bán hoa lan.

Dưới chân cầu thang được tận dụng làm nơi chứa đồ đạc của người bán hoa lan.

Gạch đá ngổn ngang bên trong một phòng xét xử.
Gạch đá ngổn ngang bên trong một phòng xét xử.
Gạch đá ngổn ngang bên trong một phòng xét xử.

Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An (cũ) nằm trong số các cơ sở nhà, đất công dôi dư đang được địa phương xử lý sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An (cũ) nằm trong số các cơ sở nhà, đất công dôi dư đang được địa phương xử lý sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Nghệ An đã kiểm kê 4.378 cơ sở nhà, đất công; trong đó có 474 cơ sở dôi dư cần xử lý, thu hồi hoặc chuyển giao. Tỉnh đặt mục tiêu xử lý dứt điểm hơn 350 cơ sở còn tồn đọng trước ngày 30/10.
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Theo Thu Hiền ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/09/2026 05:58 AM (GMT+7)
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