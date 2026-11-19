Thời sự Quốc tế sáng 19/11:Nga tố Pháp vượt "lằn ranh"
Theo Hãng tin AFP ngày 17/11, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết nước này nắm được thông tin về việc Pháp triển khai binh sĩ tới Ukraine và đã gửi thông điệp bày tỏ quan ngại tới Paris.
Chủ tịch Tập Cận Bình đón Tổng thống Donald Trump tại Thâm Quyến bằng nghi thức trang trọng, trong lúc lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc và Nga dự hội nghị...
Theo PV ([Tên nguồn])
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