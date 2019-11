Tròn 20 năm sau trận “đại hồng thủy” khiến hơn 700 người chết ở miền Trung

Thứ Ba, ngày 05/11/2019 00:30 AM (GMT+7)

Trận “đại hồng thủy” năm 1999 đã nhấn chìm nhiều nơi, khiến hơn 700 người chết, tang thương gieo khắp dải đất miền Trung.

Trận “đại hồng thủy” năm 1999 nhấn chìm nhiều nơi ở miền Trung. Ảnh Vụ Quản lý thiên tai cộng đồng.

Theo Vụ Quản lý thiên tai cộng đồng (Tổng cục Phòng chống thiên tai), cách đây tròn 20 năm, 2 đợt lũ liên tục đầu tháng 11 và đầu tháng 12 năm 1999 xảy ra dọc dải đất miền Trung suốt từ Quảng Bình vào đến Quảng Ngãi đã khiến hơn 700 người chết, 500 người bị thương.

Đặc biệt, đợt mưa từ ngày 1 - 6/11/1999 được đánh giá là đợt mưa đặc biệt to, dồn dập trong thời gian ngắn với cường suất lớn nhất trong 100 năm trước đó. Mưa to đến rất to từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, lượng mưa phổ biến 600 - 900mm; riêng Quảng Trị - Quảng Nam nhiều nơi mưa trên 1.000m.

Tâm mưa là tỉnh Thừa Thiên - Huế. Trong một ngày, mưa dồn dập tới 1.422mmm, tương đương lượng mưa của gần cả 1 năm. Lũ lên đến gần 1m một giờ. Riêng ở trạm Kim Long của Thừa Thiên - Huế lên tới 5.81m, tương đương với căn nhà 2 tầng.

Thiệt hại vào thời điểm đó ước tính đến 5.000 tỷ đồng. 20 năm trôi qua, miền Trung vẫn còn những vết tích đau thương.

Ở thời điểm hiện tại, miền Trung đang trải qua một đợt mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 5 Matmo. Lượng mưa cao nhất đo được từ 19h/30/10 đến 13h/31/10 ở khu vực Trung Bộ, đặc biệt là các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên có mưa to đến rất to, phổ biến 100-150mm.

Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Nam Đông (T.T.Huế) 203mm; Tây Trà (Q.Ngãi) 320mm; Minh Long (Q.Ngãi) 264mm; Sơn Giang (Q.Ngãi) 253mm; Trà My (Q.Nam) 272mm; Tiên Phước (Q.Nam) 181mm; An Hòa (B.Định) 209mm; Bồng Sơn (B.Định) 205mm; An Xuân (P.Yên) 150mm…

Hơn 700 người chết khiến tang thương gieo khắp dải đất miền Trung. Ảnh Vụ Quản lý thiên tai cộng đồng.

Mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 5 đã khiến 1 người chết ở Quảng Ngãi; 1 người mất tích (Hà Tĩnh); 14 người bị thương (Quảng Ngãi). Hàng ngàn ngôi nhà bị hư hỏng, ngập nước; hoa màu, gia súc, gia cầm bị cuốn trôi; giao thông hư hỏng; mất điện…

Tổng giá trị thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 886 tỷ đồng (Quảng Ngãi 367 tỷ đồng; Bình Định 358 tỷ đồng; Phú Yên: 116 tỷ đồng; Khánh Hòa 45 tỷ đồng).

Đáng chú ý, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn cho biết, ngày 4/11, trên vùng Biển Đông vẫn đang tồn tại một vùng áp thấp. Trong vài ngày tới, vùng áp thấp này khả năng sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới sau đó thành bão. Hướng di chuyển của vùng áp thấp chủ yếu theo hướng Tây và hướng vào các tỉnh miền Trung, nơi vừa hứng chịu bão số 5, nguy cơ lũ chồng lũ.

Để chủ động phòng tránh thiệt hại đau thương như trận “đại hồng thủy” năm 1999 tái diễn, Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương hướng dẫn cho tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của vùng áp thấp để tránh đi vào vùng nguy hiểm.

Các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên khẩn trương khắc phục sự cố, hư hỏng do bão số 5; kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ ngập sâu, xảy ra lũ quét, sạt lở đất đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn hồ chứa, theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng nước. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.