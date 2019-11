Xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông, miền Trung hứng mưa to

Chủ Nhật, ngày 03/11/2019 13:59 PM (GMT+7)

Vùng áp thấp có khả năng còn mạnh thêm và hướng vào các tỉnh miền Trung gây mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 3/11, một vùng áp thấp đã hình thành trên dải hội tụ nhiệt đới trên Biển Đông. Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này hầu như ít dịch chuyển và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Dự báo xa hơn, vùng áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và hướng vào các tỉnh Trung Bộ.

Vùng áp thấp xuất hiện trên Biển Đông gây biển động mạnh và mưa lớn cho khu vực Trung Bộ. Ảnh minh họa: TPO.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên trong ngày và đêm nay (3/11), khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2-3m; biển động.

Ở khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung, Nam Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh cấp 6-7.

Trên đất liền, ở các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa vừa, mưa to. Lượng mưa tính từ 7h ngày 2/11 đến 7h ngày 3/11 như Tam Kỳ (Quảng Nam) 67mm, Sơn Hòa (Phú Yên) 100mm, Tuy Hòa (Phú Yên) 78mm, Nha Trang (Khánh Hòa) 63mm…

Từ nay đến khoảng ngày 5/11, ở các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên có mưa rất to (lượng mưa phổ biến 100-150mm/24h, có nơi trên 200mm/24h); các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa, Ninh Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h, có nơi trên 100mm/24h).

Từ ngày 6-10/11, mưa lớn ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ có diễn biến rất phức tạp. Cần chú ý theo dõi trong các bản tin tiếp theo.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, do mưa lớn nên từ nay đến hết ngày 5/11, trên các sông từ Quảng Nam đến Ninh Thuận có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Ngãi đến bắc Phú Yên và Khánh Hòa có khả năng ở mức BĐ2-BĐ3, có nơi trên BĐ3; các sông ở Quảng Nam, nam Phú Yên và Ninh Thuận có khả năng ở mức BĐ1 và trên BĐ1.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt tại các vùng trũng thấp, vùng ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Nam đến Ninh Thuận.