Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Thông tin về dự kiến chương trình kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển cho biết, Kỳ họp thứ 2 sẽ họp phiên trù bị và khai mạc vào sáng 17/10, dự kiến bế mạc ngày 21/11.

Kỳ họp được tổ chức theo hình thức tập trung và chia thành 2 đợt: Đợt 1, từ ngày 17/10 đến ngày 14/11; đợt 2, từ ngày 20-21/11.

Kỳ họp dự kiến kéo dài 28 ngày làm việc, trong đó Quốc hội bố trí họp 6 ngày thứ Bảy và 1 ngày Chủ nhật. Từ ngày 15-19/11, Quốc hội nghỉ để các cơ quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết.

Các đại biểu Quốc hội tại phiên khai mạc Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất. (Ảnh: QH)

Về công tác lập pháp, tại kỳ họp này, Quốc hội dự kiến sẽ xem xét, thông qua 43 dự án luật và nghị quyết quy phạm pháp luật.

Nhiều dự án luật quan trọng được xem xét, thông qua, trong đó có Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi)…

Đồng thời, Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với 4 dự án luật, gồm: Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam; Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh; Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.

Cũng tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét báo cáo về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; xem xét tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Tại kỳ họp cuối năm này, Quốc hội sẽ dành 1 ngày (dự kiến ngày 12/11) để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

Các đại biểu Quốc hội sẽ lựa chọn 2 trong 6 vấn đề, lĩnh vực để chất vấn, gồm: Y tế; Nông nghiệp và Môi trường; Giáo dục và Đào tạo; Khoa học và Công nghệ; Tài chính; Nội vụ.

Tại buổi làm việc chiều 16/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, do một số bộ trưởng, trưởng ngành mới nhận nhiệm vụ, nên phiên chất vấn dự kiến tổ chức trong 1 ngày, tăng chất vấn bằng văn bản.

Ông lưu ý các đại biểu khi chất vấn phải ngắn gọn, rõ ràng, đi thẳng vào nội dung, xác định đúng trách nhiệm, hướng tới giải pháp cụ thể, thiết thực.

Chất vấn không chỉ để làm rõ trách nhiệm mà quan trọng hơn là thúc đẩy việc giải quyết những vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn. “Chất vấn chỉ có ý nghĩa khi vấn đề được giải quyết trong thực tế”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung thảo luận những vấn đề lớn, các điểm nghẽn về thể chế và những nội dung chính sách còn ý kiến khác nhau; đồng thời nhấn mạnh xây dựng pháp luật là "trọng tâm của trọng tâm".