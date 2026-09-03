Xem xét sửa bảng lương, phụ cấp chức vụ của cán bộ lãnh đạo Nhà nước

Ngày 2/9, Văn phòng Quốc hội cho biết Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (tháng 9/2026) dự kiến được tổ chức thành 2 đợt tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ phát biểu khai mạc; các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành các nội dung của phiên họp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Về công tác xây dựng luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán và Luật Kiểm toán độc lập; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược và Luật Dân số.

Các dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi); Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực... cũng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp này.

Tổng kết Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về Chương trình lập pháp năm 2027; dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 730/2004 ngày 30/9/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước; bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 924/2015 ngày 13/5/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn bổ nhiệm, điều kiện nâng ngạch Kiểm tra viên của Viện kiểm sát nhân dân; dự thảo Nghị quyết quy định việc các cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi, phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách Nhà nước để chi cho hoạt động và nâng cao năng lực của cơ quan thanh tra; dự thảo Nghị quyết quy định về chế độ bảo vệ Thẩm phán.

Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về Báo cáo công tác năm 2026 và dự kiến Kế hoạch kiểm toán năm 2027 của Kiểm toán Nhà nước; xem xét Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8/2026.

Về quyết định các vấn đề quan trọng, tại phiên họp tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về Đề án Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổng kết Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.