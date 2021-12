Trà Vinh thừa nhận mua kit test của Công ty Việt Á theo chỉ định thầu

Trà Vinh mua kit test theo hình thức chỉ định thầu, vì trong thời điểm dịch bùng phát rất cấp bách, nếu tổ chức đấu thầu sẽ không kịp.

Ngày 21/12, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Trà Vinh: Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh này có mua kit xét nghiệm của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á (gọi tắt là Công ty Việt Á) do ông Phan Quốc Việt (41 tuổi) làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, từ năm 2020.

Theo Sở Y tế Trà Vinh, địa phương mua kit xét nghiệm của Công ty Việt Á trong 2 đợt với 2 mức giá khác nhau. Đợt đầu, Sở Y tế mua mỗi kít xét nghiệm với giá 470.000 đồng/kit (11.520 kit và vật tư với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng). Tiếp đó, Sở Y tế Trà Vinh chi thêm hơn 22 tỷ để mua 43.200 kit (bao gồm vật tư) của Công ty Việt Á với giá 367.500 đồng/kit.

Trao đổi với PV Giao Thông, ông Kiên Sóc Kha - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh cho biết, từ khi xuất hiện dịch Covid-19 vào năm 2020, tỉnh đã triển khai hệ thống sinh phẩm xét nghiệm PCR, và từ lúc này đã bắt đầu mua kit test của Công ty Việt Á. Tuy nhiên, trong năm 2020, dịch Covid-19 chưa bùng phát dữ dội nên số lượng mua không nhiều, và việc mua này do CDC tỉnh thực hiện.

Qua năm 2021, dịch diễn biến phức tạp và kéo dài, với số ca mắc liên tục tăng cao. Lúc này, Sở Tài chính và Sở KH-ĐT có đề nghị gom về một mối, nên Sở đã đứng ra mua kit test, với một mức giá chung áp dụng toàn quốc do Bộ Y tế thông báo. Mức giá này, trước đây, CDC tỉnh đã tiến hành mua, bây giờ chuyển qua Sở để mua tiếp.

Khi nào hết kit test, Sở Y tế lại xin chủ trương của tỉnh để mua theo hình thức chỉ định thầu, vì trong thời điểm dịch bùng phát rất cấp bách, nếu tổ chức đấu thầu sẽ không kịp để phòng chống dịch.

“Toàn bộ quá trình mua đều được thực hiện theo đúng các quy trình thủ tục, không hề có khuất tất trong việc này”, ông Kha khẳng định.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh cho biết thêm, sau khi xảy ra vụ việc của Công ty Việt Á, tỉnh đã giao Sở Y tế rà soát lại việc này. Trước giờ, việc mua kit test cũng như các vật tư chống dịch đều được tỉnh thực hiện rõ ràng, minh bach, đúng quy định.

Như Báo Giao Thông đã thông tin, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức đấu tranh với đường dây vi phạm pháp luật trong việc sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm virus SARs-CoV-2 - Kít xét nghiệm xảy ra tại Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á và các đơn vị, địa phương liên quan.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, lợi dụng tính cấp bách về nhu cầu test Covid-19 của các địa phương trên cả nước, sản phẩm này thuộc danh mục được áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn nên Phan Quốc Việt - người sáng lập đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á - đã chủ động cung ứng thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế trước cho các bệnh viện, CDC các tỉnh, thành phố sử dụng.

Sau đó, Phan Quốc Việt thông đồng với lãnh đạo các đơn vị này hợp thức hồ sơ chỉ định thầu bằng cách Công ty Việt Á sử dụng các pháp nhân trong hệ thống (công ty liên danh, công ty con) lập hồ sơ chào hàng sản phẩm, xác nhận khống các báo giá... để hoàn thiện hồ sơ, ký hợp đồng, thanh quyết toán cho Công ty Việt Á theo giá do Công ty Việt Á đưa ra, cao hơn nhiều so với giá thành sản xuất.

Đồng thời, để được giao cung ứng trước thiết bị, vật tư y tế, tiêu thụ với số lượng lớn, tăng doanh thu lợi nhuận và được tạo điều kiện trong việc hoàn thiện hồ sơ, thanh quyết toán theo giá do Công ty Việt Á đề nghị, Phan Quốc Việt còn thỏa thuận, thống nhất, chi cho cán bộ, lãnh đạo các đơn vị mua hàng với số tiền rất lớn.

Để thu lợi nhuận bất chính và chi tiền ngoài hợp đồng, Phan Quốc Việt và các nhân sự của Công ty Việt Á đã nâng khống giá thiết bị, chi phí nguyên vật liệu đầu vào đưa vào thuyết minh cơ cấu giá xác định giá bán là 470.000 đồng/kit; thỏa thuận và chi tiền % hợp đồng cho lãnh đạo bệnh viện, CDC các tỉnh, thành phố trong quá trình cung cấp sản phẩm.

Ngày 10/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp 16 địa điểm tại 8 địa phương gồm Hà Nội, TP.HCM, Hải Dương, Thừa Thiên - Huế, Bình Dương, Long An, Cần Thơ, Nghệ An và triệu tập ghi lời khai trên 30 người có liên quan.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố đối với 7 bị can gồm: Phan Quốc Việt (SN 1980, quê Quảng Nam), Tổng giám đốc Công ty Việt Á; Vũ Đình Hiệp (SN 1986, quê quán Nam Định), Phó tổng giám đốc Công ty Việt Á; Hồ Thị Thanh Thảo (SN 1984, quê quán tỉnh Long An), thủ quỹ Công ty Việt Á;

Phan Tôn Noel Thảo (SN 1990, quê quán Quảng Nam), trợ lý Tài chính Công ty Việt Á; Trần Thị Hồng (SN 1995, quê quán tỉnh Thanh Hóa), là nhân viên Kinh doanh Công ty Việt Á; Phạm Duy Tuyến (SN 1965, quê quán Hải Dương), Giám đốc CDC tỉnh Hải Dương; Nguyễn Mạnh Cường (SN 1985, quê quán tỉnh Hải Dương), nguyên là Kế toán trưởng CDC Hải Dương.

