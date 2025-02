TP.HCM thành lập Sở Giao thông công chánh và 6 sở chuyên môn sau sắp xếp

Cũng tại kỳ họp này, HĐND TP.HCM thông qua dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 24/2023 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở An toàn thực phẩm. Sở An toàn thực phẩm sẽ có năm đơn vị trực thuộc thay vì sáu đơn vị như trước đây. Bộ máy của Sở An toàn thực phẩm gồm Văn phòng sở, Thanh tra sở, Phòng Quản lý hành nghề, Phòng Quản lý tiêu chuẩn và Kiểm nghiệm, Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và truyền thông.