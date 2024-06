TPHCM mở cao điểm giải quyết người lang thang xin ăn

Lực lương chức năng TPHCM kiên quyết xử lý những đối tượng xấu chăn dắt trẻ em, người khuyết tật lang thang xin ăn

Đây là động thái mới nhất của cơ quan chức năng sau nhiều năm nỗ lực giải quyết thực trạng trên nhằm xây dựng hình ảnh TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình và xử lý triệt để những tổ chức, đối tượng lợi dụng trẻ em, người khuyết tật, người lang thang với mục đích trục lợi cá nhân.

Thượng tá Hồ Thị Lãnh - Phó PC06 cho biết, phường Phạm Ngũ Lão (quận 1) là một trong 312 phường, xã, thị trấn trên địa bàn TPHCM được các đơn vị phối hợp chọn làm thí điểm, từ ngày 16/6 đến 15/7. Sau đó, Công an TPHCM sẽ tiếp tục mở cao điểm đến hết năm 2024.

Theo Thượng tá Lãnh, thời gian gần đây, tình trạng người lang thang, xin ăn có dấu hiệu xuất hiện trở lại, tăng dần ở khu vực ngoại thành và phần lớn những trường hợp này đến từ các tỉnh, thành phố khác. Trong đó, nhiều người xin ăn giả dạng, lợi dụng trẻ em để xin ăn, một số người khuyết tật, người cao tuổi bán đồ lặt vặt..., hoặc chèo kéo du khách (nhất là người nước ngoài), tác động tiêu cực đến môi trường du lịch, gây mất thiện cảm đối với du khách, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Qua thống kê, từ tháng 3/2023 đến nay, có 1.566 trường hợp trẻ em, người lang thang xin ăn được phát hiện đưa vào các trung tâm bảo trợ xã hội chăm sóc. Theo Thượng tá Lãnh, công tác tăng cường giải quyết, xử lý các trường hợp tập trung trẻ em, người lang thang xin ăn, người sinh sống nơi công cộng không nơi cư trú ổn định và đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác là một trong những chương trình mang tính nhân văn, nhân đạo nhằm tránh không để ai bị bỏ lại phía sau.

Ông Nguyễn Hoàng Tâm, Chủ tịch UBND phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM cho biết, sau một ngày ra quân (ngày 16/6), lực lượng chức năng kiểm tra 17 người (6 nữ, 11 nam), trong đó có 13 người sống lang thang. Đã đưa đi trung tâm bảo trợ xã hội 11 trường hợp (7 nam, 4 nữ).

“Gắn liền với việc này là yêu cầu xử lý triệt để những tổ chức, đối tượng lợi dụng trẻ em, người khuyết tật, người lang thang để trục lợi cá nhân, ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước về cư trú trên địa bàn thành phố” - Thượng tá Lãnh cho hay.

Trường hợp phát hiện có dấu hiệu chăn dắt, dụ dỗ trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi đi xin ăn để trục lợi, cơ quan chức năng sẽ tiến hành lập hồ sơ xử lý hoặc chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra để tiếp nhận, giải quyết nhằm mục đích răn đe, giáo dục.

Song song đó, cơ quan chức năng thực hiện công tác thu thập dữ liệu dân cư, cấp định danh cá nhân, giải quyết nơi cư trú và cấp căn cước công dân đối với các trường hợp thuộc diện nhân khẩu đặc biệt trên địa bàn thành phố.

Liên quan tình trạng người lang thang xin ăn, ông Nguyễn Hoàng Tâm - Chủ tịch UBND phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 cho biết, thời gian qua, đơn vị tiến hành công tác tập trung trẻ em lang thang, người cao tuổi, khuyết tật và sẽ tập trung tuyên truyền các biện pháp hỗ trợ của thành phố đối với các đối tượng này.

Tại phố đi bộ Bùi Viện có nổi lên tình trạng trẻ em biểu diễn thổi lửa và nhờ sự vào cuộc của Công an phường Phạm Ngũ Lão, Công an quận 1 nên giảm đáng kể. “Công an đã lập chuyên án xử lý đối với những đối tượng chăn dắt để giải quyết triệt để các trường hợp này”, ông Tâm cho hay và đề nghị người dân, các cơ sở kinh doanh trên địa bàn nếu phát hiện trẻ em lang thang, trẻ em thổi lửa thì cần phải báo ngay cho Ủy ban hoặc Công an phường để giải quyết.

