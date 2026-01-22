Đại hội XIV tiến hành công tác nhân sự

Thủ tướng Phạm Minh Chính và hai thượng tướng, Thứ trưởng Quốc phòng Vũ Hải Sản (bên trái) và Lê Huy Vịnh (bên phải), đến tham dự Đại hội Đảng XIV.

Một trong những nội dung quan trọng của chương trình làm việc hôm nay là tiến hành công tác nhân sự, trong đó có bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Đại hội Đảng XIV.

Dự kiến, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 200 Ủy viên, trong đó có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh (trái) và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn.

Tại họp báo quốc tế hôm 14/1, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho hay công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV được Trung ương khóa XIII và Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV tiến hành theo đúng các quy định của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của pháp luật và đảm bảo "khoa học, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, minh bạch, phát huy dân chủ, trí tuệ".

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định (đi đầu) và Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành (thứ hai).

Theo Thường trực Ban Bí thư, nhân sự khóa 14 đảm bảo hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa kế thừa và ổn định, đổi mới và phát triển, chuyên môn và sáng tạo, năng lực thực tiễn... Đặc biệt, công tác nhân sự còn đề cao chất lượng, hiệu quả sản phẩm công tác, sự cống hiến làm thước đo để đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ.

Từ phải qua là Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh; Phó ban Chính sách, chiến lược Trung ương Thái Thanh Quý; Phó chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Tạ Thị Yên.

Chiều qua, Đại hội Đảng XIV thống nhất thông qua chương trình điều chỉnh, rút ngắn 1,5 ngày so với dự kiến ban đầu. Theo đó, Đại hội Đảng XIV sẽ bế mạc hôm 23/1.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi (hàng trên bên trái).

Thượng tướng Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng (trái) và Phó đô đốc, Tư lệnh Quân chủng Hải quân Trần Thanh Nghiêm.

Thượng tướng, Thứ trưởng Công an Nguyễn Văn Long (hàng đầu bên trái) và thượng tướng, Thứ trưởng Công an Lê Quốc Hùng (bên phải), cùng đoàn đại biểu Công an đến dự Đại hội Đảng XIV.

Bí thư Tỉnh ủy Đăk Lăk Lương Nguyễn Minh Triết (bên trái) và Phó ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu (đi đầu).

Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng XIV, sáng 22/1.

Đại hội Đảng XIV ngoài nội dung bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới, sẽ thông qua bốn văn kiện quan trọng gồm: Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa 13.