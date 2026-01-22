Những ‘bông hồng thép’ thầm lặng bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

Trong suốt quá trình chuẩn bị và triển khai bảo vệ Đại hội XIV, các nữ Cảnh vệ tham gia trực tiếp vào nhiều khâu, vị trí quan trọng.

Từ in ấn, cấp phát thẻ, phù hiệu cho đến kiểm soát an ninh khu vực bảo vệ, bảo vệ vòng trong, làm nhiệm vụ tiếp cận, hỗ trợ chỉ huy và sẵn sàng cơ động khi có tình huống đột xuất. Mỗi vị trí đều đòi hỏi sự tỉnh táo, chính xác đến từng chi tiết nhỏ. Ảnh: H.Đ

Không phô trương, không ồn ào, nhiệm vụ của các nữ cảnh vệ gắn với những ca trực kéo dài, với chế độ sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất. Có những ngày, họ gần như không rời vị trí, luôn trong trạng thái quan sát, đánh giá, dự báo nguy cơ.

Khoác trên mình bộ vest nghiệp vụ lịch lãm, ít ai hình dung được rằng, phía sau vẻ ngoài trang nhã, chỉn chu, nghiêm túc ấy là những tháng ngày rèn luyện khắc nghiệt, từ võ thuật, bắn súng, chiến thuật bảo vệ yếu nhân, xử lý tình huống khủng bố, bắt cóc con tin... Ảnh: H.Đ

Đằng sau sự bình thản ấy là kỷ luật thép được rèn giũa qua thời gian. Mỗi động tác, mỗi bước di chuyển đều tuân thủ phương án đã được tính toán kỹ lưỡng. Không có chỗ cho sai sót, bởi chỉ một khoảnh khắc lơ là cũng có thể ảnh hưởng đến an ninh của sự kiện chính trị trọng đại. Ảnh: H.Đ

Không có sự ưu ái nào dành riêng cho nữ giới trong lực lượng Cảnh vệ. Tiêu chuẩn tuyển chọn, huấn luyện và đánh giá giữa nam và nữ đều như nhau.

Với các nữ cảnh vệ, những ngày bảo vệ Đại hội XIV đồng nghĩa với việc tạm gác lại đời sống riêng, gia đình, con nhỏ, những cuộc gọi ngắn vội vàng trong giờ nghỉ hiếm hoi. Ảnh: H.Đ

Nhiệm vụ bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đòi hỏi sự thầm lặng, chính xác và tuyệt đối an toàn.

Các nữ cảnh vệ – những “bông hồng thép”, đã và đang góp phần quan trọng vào thành công chung của công tác bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: H.Đ

Thượng tá Trần Thế Việt, Trưởng phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế đánh giá: “Ở các mục tiêu bảo vệ trọng yếu, nữ cảnh vệ thể hiện sự bền bỉ, cẩn trọng và khả năng quan sát rất tốt. Trong nhiều tình huống, sự tinh tế và bình tĩnh của họ là yếu tố quan trọng giúp bảo đảm an toàn tuyệt đối mục tiêu bảo vệ”. Ảnh: H.Đ