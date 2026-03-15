Nhiều nơi vượt 70% cử tri đi bầu trong buổi sáng

Cử tri trăm tuổi mặc áo dài đỏ đi bỏ phiếu

Tại nhiều địa phương trên cả nước, nhiều cử tri trên 100 tuổi vẫn trực tiếp đến điểm bỏ phiếu. Riêng tại Hà Nội, theo Ủy ban Bầu cử thành phố, có hơn 39 cử tri trên 100 tuổi tham gia bỏ phiếu; người cao tuổi nhất 110 tuổi, ở xã Ba Vì.

Đến 9h, toàn thành phố có hơn 1 triệu cử tri đi bỏ phiếu tại gần 4.100 khu vực bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, 74 khu vực khai mạc sớm trước 7h với hơn 300.000 cử tri tham gia, chủ yếu tại các địa bàn có người dân đi làm hoặc đi chợ sớm.

Nhiều cử tri cao tuổi đi bỏ phiếu. Ảnh: Võ Hải

Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu 32 đại biểu từ 54 ứng viên. Đối với Hội đồng nhân dân TP, thành phố có 31 đơn vị bầu cử, bầu 125 đại biểu từ 205 ứng viên; ở cấp xã, phường có 831 đơn vị bầu cử, bầu 3.164 đại biểu từ 5.226 ứng viên.

Tại Hải Phòng, từ sáng sớm, cử tri Phạm Thị Xen, 100 tuổi, ở khu vực bỏ phiếu số 23 đã thực hiện quyền bầu cử. Tổ bầu cử số 23 phường An Biên mang hòm phiếu phụ đến nhà để phục vụ cụ bỏ phiếu.

Cử tri cao tuổi Phạm Thị Xen bỏ phiếu tại nhà. Ảnh: Lê Tân