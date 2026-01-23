Đại hội 14 ghi nhận, cảm ơn các ủy viên Trung ương Đảng khóa 13
Tại phiên bế mạc Đại hội 14 của Đảng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết có 50 ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 không tái cử Ban chấp hành Trung ương khóa 14.
Chiều nay, tham dự phiên bế mạc Đại hội 14 của Đảng có các đại biểu khách mời là nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các nguyên ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng từ khóa 4 đến khóa 8; các đại biểu là Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, thanh niên tiêu biểu.
Tham dự phiên bế mạc Đại hội 14 còn có các vị đại sứ, đại biện các nước và trưởng đại diện các đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
Ông Lê Quốc Minh thay mặt Đoàn Thư ký trình bày thông báo về điện mừng của các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài gửi đại hội. Từ phiên khai mạc đến nay, đại hội nhận thêm 339 thư, điện chúc mừng, trong đó có 58 chính đảng, 11 tổ chức quốc tế và khu vực, 62 cá nhân, 120 tổ chức nhân dân, địa phương nước ngoài và 88 hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt Đoàn Chủ tịch và toàn thể đại hội cảm ơn các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài đã gửi điện, thư chúc mừng.
Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 ra mắt đại hội. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu ý kiến.
Đại hội tặng hoa, ghi nhận và cảm ơn những đóng góp của các ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 không tái cử Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.
DANH SÁCH ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA 13 KHÔNG TÁI CỬ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA 14:
1. Ông Lương Cường
2. Ông Phạm Minh Chính
3. Ông Nguyễn Hòa Bình
4. Ông Phan Đình Trạc
5. Ông Nguyễn Văn Nên
6. Ông Nguyễn Xuân Thắng
7. Ông Nguyễn Đức Hải
8. Ông Bùi Thanh Sơn
9. Ông Hồ Đức Phớc
10. Lê Minh Hoan
11. Lê Thành Long
12. Ông Trần Hồng Hà
13. Ông Trần Quang Phương
14. Ông Mai Văn Chính
15. Ông Bùi Minh Châu
16. Ông Châu Văn Minh
17. Ông Đào Ngọc Dung
18. Ông Đoàn Hồng Phong
19. Ông Dương Thanh Bình
20. Ông Dương Vân Trang
21. Bà Giàng Páo Mỷ
22. Ông Hoàng Đăng Quang
23. Ông Hoàng Xuân Chiến
24. Ông Huỳnh Chiến Thắng
25. Ông Huỳnh Thành Đạt
26. Ông Lại Xuân Môn
27. Ông Lê Huy Vịnh
28. Ông Lê Trường Lưu
29. Ông Lữ Văn Hùng
30. Ông Nguyễn Đức Thanh
31. Ông Nguyễn Hoàng Anh
32. Ông Nguyễn Mạnh Hùng
33. Ông Nguyễn Quang Dương
34. Bà Nguyễn Thúy Anh
35. Ông Nguyễn Văn Danh
36. Ông Nguyễn Văn Hùng
37. Ông Nguyễn Văn Lợi
38. Ông Nguyễn Chí Dũng
39. Ông Phạm Viết Thanh
40. Ông Trần Quốc Cường
41. Ông Trần Quốc Tỏ
42. Ông Trần Văn Rón
43. Ông Trần Văn Sơn
44. Ông Võ Minh Lương
45. Ông Võ Văn Dũng
46. Ông Vũ Hải Sản
47. Ông Vũ Hồng Thanh
48. Ông Y Vinh Tơr
49. Ông Phan Như Nguyện
50. Ông Huỳnh Quốc Việt
-23/01/2026 19:02 PM (GMT+7)