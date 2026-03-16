Bắc Kinh bình luận về tuyên bố ‘hoãn thăm Trung Quốc’ của ông Trump

Nhật báo Bắc Kinh đưa tin, trong cuộc họp báo diễn ra chiều nay (16/3), phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm đã nhận được câu hỏi của phóng viên đài BBC (Anh) về phản ứng của Bắc Kinh xoay quanh tuyên bố cân nhắc hoãn chuyến công du tới “quốc gia tỷ dân” của Tổng thống Mỹ Trump.

Ông Lâm cho biết: “Vấn đề ngoại giao ở cấp nguyên thủ quốc gia đóng vai trò định hướng chiến lược không thể thiếu trong quan hệ Trung - Mỹ, hai bên vẫn duy trì liên lạc về chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Trump”.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với tạp chí Financial Times, Tổng thống Mỹ Trump nói ông đang cân nhắc hoãn chuyến công du Trung Quốc dự kiến diễn ra vào cuối tháng này do lập trường khác biệt của Washington và Bắc Kinh về eo biển Hormuz.

“Tôi nghĩ Trung Quốc nên giúp đỡ bởi 90% lượng dầu mỏ của Bắc Kinh đi qua eo biển Hormuz. Tôi muốn biết lập trường của Trung Quốc trước cuộc gặp dự kiến giữa tôi và Chủ tịch Tập Cận Bình vào cuối tháng này. Chúng tôi muốn biết trước thời điểm đó. Hai tuần là khoảng thời gian dài… Chúng tôi có thể hoãn lại chuyến thăm Trung Quốc”, ông Trump nói.

Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ đã kêu gọi các quốc gia bị ảnh hưởng vì việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz “như Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh” hãy đưa tàu chiến tới đây. Tuy nhiên, Bắc Kinh lại hy vọng các bên chấm dứt ngay hành động thù địch ở eo biển Hormuz.