Hà Nội: Xe tải làm rơi đất trên đường, CSGT truy tận công trường xử lý

Sáng 16/3, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội tuần tra, xử lý nhiều xe tải làm rơi vãi đất, bùn ra đường tại khu vực phố Hà Trì, gần cổng chợ 365, giáp ranh phường Hà Đông và phường Kiến Hưng.

Khu vực kiểm tra nằm gần bãi tập kết đất thải của một công trình xây dựng nên thường xuyên có xe tải ra vào. Qua kiểm tra, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 phát hiện nhiều phương tiện không che chắn đúng quy định, khiến đất, bùn rơi xuống mặt đường, gây ô nhiễm và mất an toàn giao thông.

Trong quá trình di chuyển, nhiều phương tiện làm rơi vãi đất, bùn ra mặt đường, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tại đoạn trước số nhà 231 đường Quang Trung, mặt đường xuất hiện nhiều bùn đất vương vãi. Người dân cho biết tình trạng này xảy ra do các xe tải chở đất từ công trường đi qua, khiến mặt đường trơn trượt. Một số người dân đã đặt vật cảnh báo để nhắc người tham gia giao thông chú ý khi đi qua khu vực.

Khoảng 9h30 sáng cùng ngày, tổ công tác phát hiện ô tô tải biển kiểm soát 29K-046.xx do tài xế V.V.B., sinh năm 1982, trú tại Hà Nội điều khiển, di chuyển từ đường Quang Trung vào phố Hà Trì, phía sau thùng xe còn dính nhiều đất, bùn và không được che chắn đúng quy định. Cảnh sát xác định hành vi làm rơi vãi vật liệu ra đường nên lập biên bản xử phạt số tiền 3 triệu đồng theo quy định.

Khoảng 10 phút sau, lực lượng chức năng tiếp tục dừng kiểm tra ô tô tải biển kiểm soát 29E-224.xx do tài xế H.V.H., sinh năm 1998, quê Bắc Ninh điều khiển. Dù phương tiện có che chắn nhưng thùng xe không kín, vẫn có khả năng làm rơi đất đá trong quá trình di chuyển nên bị lập biên bản xử lý. Toàn bộ quá trình kiểm tra, xử lý được tổ công tác ghi hình bằng camera nghiệp vụ để làm căn cứ.

Trước tình trạng xe tải làm rơi vãi đất, bùn ra đường, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã kiểm tra, xử lý vi phạm và trực tiếp vào công trường yêu cầu khắc phục, vệ sinh phương tiện trước khi ra đường.

Trung tá Nguyễn Việt Anh, cán bộ tổ công tác cho biết, ngoài việc xử lý vi phạm, lực lượng Cảnh sát giao thông còn trực tiếp làm việc với đơn vị thi công, yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Các phương tiện ra, vào công trường phải được rửa sạch bánh xe, thành thùng, che chắn đúng quy định trước khi lưu thông trên đường.

Trong buổi sáng cùng ngày, lực lượng chức năng cũng phối hợp với đơn vị vệ sinh môi trường tổ chức rửa đường tại khu vực phố Hà Trì, đồng thời yêu cầu công trường huy động nhân công dọn sạch bùn đất rơi vãi.

Trung tá Ngô Xuân Quý, tổ trưởng tổ công tác cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh về việc đất, bùn rơi vãi khiến người dân trượt ngã, đơn vị đã cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp xử lý, bảo đảm an toàn giao thông. Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục xác minh, truy vết các phương tiện vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định, đồng thời yêu cầu các tài xế chấp hành đúng quy định của pháp luật khi vận chuyển vật liệu xây dựng.