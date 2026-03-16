Hà Nội: Cháy căn hộ chung cư Ecohome, 3 người được giải cứu

Hơn 4h sáng 16/3, một vụ cháy đã xảy ra tại căn hộ trên tầng 9, tòa E4, chung cư Ecohome 1 (phường Đông Ngạc, Hà Nội).

Nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động lực lượng thuộc Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 17 nhanh chóng tới hiện trường.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Sau khoảng 12 phút, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tiếp cận căn hộ số 918 tại tầng 9, tòa E4, chung cư Ecohome 1 (đường Đông Thắng, phường Đông Ngạc, Hà Nội).

Tại hiện trường, khói và khí độc lan ra khu vực hành lang. Qua trinh sát, lực lượng chức năng xác định có 3 người mắc kẹt bên trong căn hộ xảy ra cháy. Các cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng tổ chức tiếp cận, đưa toàn bộ nạn nhân ra ngoài, đồng thời hướng dẫn khoảng 20 cư dân tại các căn hộ lân cận thoát nạn xuống khu vực an toàn.

Các nạn nhân sau đó được sơ cứu và đưa tới cơ sở y tế để theo dõi sức khỏe.

Đến khoảng 4h30 cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các căn hộ xung quanh.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.