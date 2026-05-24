Vụ CakhiaTV, RakhoiTV: Nhóm BLV Giàng A Phò, Giàng A Lử bị bắt, đối diện mức án nào?

Khởi tố 23 người điều hành các website chuyên phát lậu bóng đá

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố 23 đối tượng liên quan đến các tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc; đánh bạc.

Đường dây trên do đối tượng Đỗ Văn Ch., sinh năm: 1995, quê tỉnh Phú Thọ; hiện ở tại chung cư Empire City Thủ Thiêm, phường An Khánh, TP.HCM cầm đầu.

Theo điều tra, đường dây hoạt động tại nhiều tỉnh, thành thông qua các website phát lậu bóng đá nổi tiếng trên mạng xã hội như CakhiaTV, RakhoiTV, CaheoTV. Nhóm này tổ chức thu, phát trái phép các giải bóng đá quốc tế và bình luận các trận đấu có đội tuyển Việt Nam tham dự.

Nhóm Cakhia TV quảng bá qua TikTok, doanh thu hàng tỷ đồng mỗi tháng. Ảnh chụp màn hình: DV.

Đường dây gắn với nhiều “bình luận viên” có biệt danh “Giàng A Phò”, “Giàng A Lử”, “Giàng A Lôi”, “Giàng A Páo”, “Giàng A Cay”, được nhiều người biết đến trên mạng xã hội.

Cơ quan công an xác định nhóm đối tượng đã lên kế hoạch xâm phạm bản quyền World Cup 2026 nhưng bị phát hiện, bắt giữ kịp thời.

Nguồn lợi nhuận chính của đường dây đến từ quảng cáo cho các trang cá độ bóng đá. Các đối tượng chèn nội dung quảng cáo cờ bạc trực tiếp trong thời gian trận đấu diễn ra để thu hút người xem.

Theo điều tra, đường dây bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2024, chủ yếu vận hành trực tuyến. Phần lớn thành viên không quen biết ngoài đời mà liên lạc qua các ứng dụng mạng xã hội có tính năng tự xóa tin nhắn nhằm tránh bị phát hiện.

Việc thanh toán, trả tiền cho các thành viên được thực hiện qua các ví điện tử ẩn danh. Tổng số tiền các đối tượng thu lời bất chính đặc biệt lớn, cơ quan điều tra đang tiếp tục thống kê.

Khung hình phạt có thể đối mặt

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan là hành vi vi phạm pháp luật.

Những hành vi như truyền dẫn, tiếp sóng, copy, phát lại chương trình hoặc sao chép chỉnh sửa chương trình, sử dụng chương trình trái phép vào mục đích thương mại mà không có sự đồng ý cho phép của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là khi sử dụng nhằm mục đích kinh doanh sinh lợi mà không được sự đồng ý, không trả thù lao cho chủ sở hữu trí tuệ là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Người thực hiện hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc phải chịu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại phải bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật luật.

Theo ông Cường, trường hợp hành vi xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan (sao chép tác phẩm, bản ghi âm, bản ghi hình hoặc có hành vi phân phối đến công chúng bản sao tác phẩm, bản sao bản ghi âm, bản sao bản ghi hình) mà thu lợi bất chính chưa đến 50 triệu đồng, gây thiệt hại chưa đến 50 triệu đồng thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt từ 10 đến 100 triệu đồng tùy thuộc vào từng hành vi.

Trường hợp hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan mà gây thiệt hại từ 50 triệu đồng trở lên cho chủ sở hữu quyền hoặc thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên, người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, theo quy định tại Điều 225 Bộ luật Hình sự với hình phạt thấp nhất là phạt tiền từ 50 đến 300 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

Nếu phạm tội có tổ chức, phạm tội hay lần trở lên và thu lại bất chính từ 30 đồng trở lên nên, các đối tượng có thể đối mặt khung hình phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Đây là khung hình phạt cao nhất của tội danh.

Tuy nhiên, theo ông Cường, trong vụ việc này, điều đáng chú ý là các trang trên khi tiếp sóng trái phép đã kèm theo nội dung quảng cáo, dẫn dắt đến hoạt động đánh bạc trái phép trên mạng Internet nên cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm việc cá cược, sát phạt thắng thua bằng tiền. Các hành vi cá cược kết quả bóng đá trên nền tảng số, đặt cược các trận đấu bóng đá trong các chương trình phát sóng lậu là hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép.

Bởi vậy, ngoài tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, các đối tượng sẽ bị xử lý hình sự về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc trái phép. Theo quy định của pháp luật hiện hành, tội đánh bạc trái phép có hình phạt tới 7 năm tù, còn tội tổ chức đánh bạc trái phép có hình phạt tới 10 năm tù.

Vì thế, trường hợp đối tượng nào bị xử lý về nhiều tội danh, cơ quan điều tra sẽ tổng hợp hình phạt theo nguyên tắc nếu là hình phạt tù, tổng hình phạt không quá 30 năm tù.

Ngoài ra các tội danh này còn có hình phạt bổ sung là phạt tiền, các tài sản do phạm tội mà có hoặc có nguồn gốc tội phạm sẽ bị tịch thu, sung vào công quỹ Nhà nước. Nếu có hành vi rửa tiền sẽ bị xử lý hình sự thêm về tội rửa tiền.

Vị chuyên gia nêu quan điểm, các hoạt động thể thao, vui chơi giải trí là nhu cầu chính đáng của mọi công dân.

Tuy nhiên, khi xem các chương trình giải trí trên không gian mạng, đòi hỏi các chủ thể phải tuân thủ pháp luật, nghiêm cấm hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và những hành vi tiếp tay, giúp sức cho các đối tượng thực hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.