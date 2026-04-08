Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt cán bộ Văn phòng Chủ tịch nước

Cùng dự buổi gặp có nguyên Chủ tịch nước Lương Cường, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận tinh thần làm việc nghiêm túc, nền nếp, hiệu quả của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước. Nhiều nhiệm vụ lớn, yêu cầu cao về tiến độ, chất lượng, bảo mật và nghi lễ đã được hoàn thành với trách nhiệm cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt cán bộ Văn phòng Chủ tịch nước, chiều 7/4. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản

Ông nhấn mạnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi cao về tốc độ, chất lượng, hiệu quả và tính bền vững. Do đó, Văn phòng Chủ tịch nước cần tiếp tục khẳng định vai trò cơ quan tham mưu, phục vụ trực tiếp, toàn diện, chính xác và tin cậy.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Văn phòng phải là tập thể tinh gọn nhưng tinh nhuệ, chuẩn mực nhưng năng động, kín đáo nhưng sâu sát, bản lĩnh, chuyên nghiệp và hiện đại; mỗi cán bộ cần nâng cao chất lượng tham mưu, làm việc bằng trách nhiệm và trình độ chuyên môn.

Ông nêu rõ Văn phòng Chủ tịch nước không thể chấp nhận sự qua loa, tùy tiện; mọi khâu từ chuyên môn đến hành chính, lễ tân, bảo mật, lưu trữ, hậu cần phải đồng bộ, chặt chẽ. Đồng thời yêu cầu xây dựng tập thể đoàn kết, chuyên nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hiện đại hóa phương thức làm việc.

Nguyên Chủ tịch nước Lương Cường tặng hoa chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chiều 7/4. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản

Tại buổi gặp mặt, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường cho biết sau hơn 50 năm công tác luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, đồng thời cảm ơn sự ủng hộ của lãnh đạo, các cơ quan, địa phương, cử tri trong và ngoài nước cùng cán bộ Văn phòng Chủ tịch nước.

Ông đề nghị tập thể Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ hiệu quả hoạt động của Chủ tịch nước trong giai đoạn mới.

Nguyên Chủ tịch nước Lương Cường 69 tuổi, quê Phú Thọ; là Ủy viên Trung ương Đảng ba khóa 11 đến 13, Bí thư Trung ương Đảng hai khóa 12, 13, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, đại biểu Quốc hội khóa 15.

Ông nhập ngũ năm 1975, có gần 50 năm công tác trong quân đội, chủ yếu phụ trách công tác chính trị, công tác Đảng; từng giữ các chức vụ Chính ủy Quân đoàn 2, Chính ủy Quân khu 3, Phó chủ nhiệm và sau đó là Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; được phong quân hàm đại tướng năm 2019.

Tháng 5/2024, ông được phân công làm Thường trực Ban Bí thư; tháng 10/2024, được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026. Tại Đại hội Đảng 14 đầu năm 2026, ông không tham gia Trung ương khóa mới.