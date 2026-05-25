So sánh những hệ thống phòng không mạnh nhất thế giới năm 2026

S-400 Triumf (Nga)

S-400 Triumf là một trong những hệ thống phòng không tầm xa hiện đại nhất của Nga, được thiết kế để tiêu diệt nhiều loại mục tiêu trên không cùng lúc.

Tầm bắn

S-400 có thể đánh chặn mục tiêu ở khoảng cách lên tới 600km, tùy loại tên lửa sử dụng.

Khả năng đánh chặn

Có thể tiêu diệt máy bay chiến đấu, máy bay tàng hình, máy bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo ở độ cao lớn.

Độ chính xác

Nhờ hệ thống radar mảng pha hiện đại, S-400 có khả năng theo dõi 36 đến 72 mục tiêu (tùy cấu hình đầy đủ), với thời gian phản ứng chỉ 9 - 10 giây từ lúc phát hiện đến lúc phóng tên lửa.

Chi phí hệ thống

Ước tính khoảng 300 - 500 triệu USD cho một tổ hợp hoàn chỉnh.

Bệ phóng S-400. Ảnh: Wikipedia/The Moscow Times

MIM-104 Patriot (Mỹ)

MIM-104 Patriot là hệ thống phòng không nổi tiếng của Mỹ, đã được triển khai trong nhiều cuộc xung đột thực tế.

Tầm bắn

PAC-2: gần 160km

PAC-3: gần 70km (tối ưu đánh chặn tên lửa)

Khả năng đánh chặn

Có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm ngắn với tốc độ mục tiêu lên tới Mach 5 - 7 (6.174 - 8.643,6 km/h).

Độ chính xác

Sử dụng công nghệ dẫn đường hiện đại, đặc biệt là tên lửa PAC-3 với khả năng tiêu diệt mục tiêu bằng va chạm động năng trực tiếp (công nghệ “hit-to-kill”).

Chi phí hệ thống

Khoảng 1 - 1,5 tỷ USD cho một hệ thống đầy đủ.

THAAD (Mỹ)

THAAD là hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao, chuyên đánh chặn tên lửa đạn đạo trong giai đoạn cuối.

Tầm bắn

150 - 200km, độ cao đánh chặn lên đến 150km.

Khả năng đánh chặn

Tiêu diệt tên lửa đạn đạo trong giai đoạn cuối với tốc độ đánh chặn trên Mach 8 - 10 (9.878,4 - 12.348 km/h).

Độ chính xác

Sử dụng radar AN/TPY-2 có thể phát hiện mục tiêu từ khoảng cách 1.000km.

Chi phí hệ thống

Khoảng 2 - 3 tỷ USD cho mỗi tổ hợp.

THAAD là hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao của Mỹ. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Vòm sắt (Israel)

Vòm sắt là hệ thống phòng không tầm ngắn nổi tiếng của Israel, chuyên đối phó với rocket và đạn pháo.

Tầm bắn

Khoảng 4 - 70km

Khả năng đánh chặn

Được thiết kế để tiêu diệt rocket, pháo phản lực và UAV nhỏ.

Độ chính xác

Tỷ lệ đánh chặn thực tế đạt 85 - 90%, trong một số trường hợp lên tới 95%.

Chi phí hệ thống

90.000 - 200.000 USD/tên lửa

Khoảng 50 - 100 triệu USD mỗi khẩu đội.

HQ-9 (Trung Quốc)

HQ-9 là hệ thống phòng không tầm xa chủ lực của Trung Quốc, được phát triển dựa trên nhiều công nghệ hiện đại.

Tầm bắn

Khoảng 120 - 300km, tùy phiên bản.

Khả năng đánh chặn

Có thể tiêu diệt máy bay, UAV và tên lửa hành trình ở độ cao lớn.

Độ chính xác

Sử dụng radar mảng pha hiện đại, có khả năng theo dõi nhiều mục tiêu cùng lúc.

Chi phí hệ thống

Không công bố chính thức, ước tính khoảng 200 - 400 triệu USD.

Kết luận

Các hệ thống phòng không hiện đại phản ánh rõ chiến lược quân sự của từng quốc gia. Nga nổi bật với S-400 có tầm bắn xa và khả năng bao phủ rộng, Mỹ lại dẫn đầu với Patriot và THAAD về công nghệ đánh chặn chính xác, trong khi Israel với Vòm sắt chứng minh hiệu quả thực chiến trong môi trường xung đột liên tục. Trung Quốc với HQ-9 đang từng bước hoàn thiện để cạnh tranh trong phân khúc phòng không tầm xa.

Trong thực tế, không có hệ thống nào “mạnh nhất tuyệt đối”, mà hiệu quả phụ thuộc vào cách triển khai, sự kết hợp nhiều lớp phòng thủ và môi trường tác chiến cụ thể.