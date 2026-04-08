Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định bổ nhiệm các thành viên Chính phủ

Ngày 8-4, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban chấp hành, Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ và công bố Quyết định bổ nhiệm các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: TTXVN

Cùng dự có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Căn cứ Hiến pháp 2013, các Nghị quyết của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký các Quyết định bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban chấp hành, Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ cho Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đồng chí Thường trực Đảng ủy Chính phủ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao các Quyết định bổ nhiệm: Ông Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; trao quyết định bổ nhiệm Phó Thủ tướng cho bà Phạm Thị Thanh Trà, ông Hồ Quốc Dũng, ông Nguyễn Văn Thắng và ông Lê Tiến Châu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đã trao Quyết định bổ nhiệm các Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ gồm: Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; ông Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính; ông Hoàng Thanh Tùng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; ông Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; bà Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; ông Hoàng Minh Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế; ông Nguyễn Đình Khang, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; ông Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Đặng Xuân Phong, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Phạm Đức Ấn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; ông Nguyễn Quốc Đoàn, Tổng Thanh tra Chính phủ.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng ông Lê Minh Hưng được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ và các cán bộ vừa được Quốc hội phê chuẩn và được Chủ tịch nước quyết định bổ nhiệm giữ các cương vị Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ của Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và tập thể các thành viên Chính phủ.

Nêu rõ đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với một nền tảng đã được củng cố nhưng cũng đối mặt với nhiều thách thức đan xen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết yêu cầu đặt ra là chất lượng tăng trưởng phải cao hơn, dựa trên năng suất, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; năng lực cạnh tranh phải được nâng cao rõ rệt; khả năng tự chủ chiến lược phải được củng cố vững chắc; hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia phải được nâng tầm cao hơn, hiện đại hơn.

Do đó, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Chính phủ nhiệm kỳ mới là kiến tạo môi trường phát triển, mở ra không gian tăng trưởng, tạo động lực tăng trưởng mới và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện để đạt mục tiêu đề ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ tập trung đặc biệt cho yêu cầu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, củng cố các cân đối lớn, kiểm soát tốt rủi ro, đồng thời phải tạo được động lực tăng trưởng mới; thực hiện bằng được mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững.

Theo yêu cầu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chính phủ phải hoạt động thống nhất, thông suốt, hiệu lực hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương; tiếp tục đổi mới tư duy từ quản lý sang phục vụ và kiến tạo, mở đường cho đổi mới, sáng tạo; nói đi đôi với làm; đã hứa phải làm, đã làm phải có kết quả; đã phân công phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm.

Nhấn mạnh mỗi thành viên Chính phủ phải là người gánh vác trách nhiệm quốc gia trong lĩnh vực mình phụ trách, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị mỗi bộ, ngành phải vượt qua tư duy cục bộ ngành mình, phải đặt lợi ích chung của quốc gia, hiệu quả chung của nền kinh tế, sự thuận lợi của người dân và doanh nghiệp lên trên hết.

Các nhiệm vụ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cũng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý với Chính phủ nhiệm kỳ này.

Chính phủ phải có tầm nhìn đi trước một bước, chuẩn bị từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; đồng thời xây dựng một Chính phủ thực sự liêm chính, trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, kỷ luật, gần dân, vì dân; chống cho được bệnh nóng vội, hình thức, bệnh thành tích, giáo điều, dân túy, né tránh trách nhiệm, đùn đẩy công việc, nói nhiều làm ít, nói to làm nhỏ.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, nhân dân không đánh giá Chính phủ qua lời nói mà qua kết quả, không nghe nhiều cam kết mà nhìn vào sự chuyển biến thực tế trong đời sống hằng ngày.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội, sự đồng hành của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sự ủng hộ của nhân dân, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng tập thể Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ kế thừa và phát huy xứng đáng những kết quả tốt đẹp mà Chính phủ nhiệm kỳ qua đã vun đắp, góp phần xây dựng đất nước ta phát triển nhanh, bền vững, phồn vinh, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Thay mặt Chính phủ, Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định tiếp thu và cam kết sẽ cụ thể hóa toàn bộ các định hướng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thành các chương trình, kế hoạch hành động xuyên suốt, quyết liệt và hiệu quả ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các thành viên Chính phủ luôn đề cao tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng kỷ luật, kỷ cương, không ngừng rèn luyện phẩm chất và nâng cao năng lực dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, bản lĩnh, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và hành động quyết liệt, hiệu quả.

Đồng thời, tập trung xây dựng Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ và hệ thống hành chính Nhà nước từ Trung ương đến địa phương liêm chính, hành động, trong sạch, vững mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, thực sự của dân do dân, vì dân và sẵn sàng phục vụ nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia sẻ Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 dù trải qua nhiều khó khăn, thách thức với nhiều sự kiện chưa có tiền lệ song đã phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, hành động quyết liệt, linh hoạt, "biến nguy thành cơ", góp phần kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, tháo gỡ khó khăn, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Nguyên Thủ tướng nhấn mạnh những thành tựu trên có được nhờ sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự phối hợp chặt chẽ của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan trong hệ thống chính trị; sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế.

Nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ nhiệm kỳ mới, đứng đầu là Thủ tướng Lê Minh Hưng, tiếp tục nỗ lực hết sức mình, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó với tinh thần chân cứng, đá mềm, đoàn kết, thống nhất, sáng suốt điều hành, linh hoạt ứng phó, tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức, lập nhiều kỳ tích, đất nước phát triển, nhân dân hạnh phúc.