Tối 4/7, thêm 356 ca mắc COVID-19 trong nước, TP.HCM có 169 ca

Chủ Nhật, ngày 04/07/2021 19:17 PM (GMT+7)

Bộ Y tế cho biết, Việt Nam vừa ghi nhận thêm 356 ca mắc COVID-19 trong nước, nâng tổng số ca mắc trong ngày lên 873 ca.

Tối 4/7, Việt Nam có 360 ca mắc COVID-19 mới. Bệnh nhân có mã số từ 19571-19933 trong đó có 4 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Quảng Trị.

356 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (169), Bình Dương (76), Long An (52), Tiền Giang (29), Quảng Ngãi (8 ), Phú Yên (5), An Giang (5), Đồng Tháp (4), Nghệ An (3), Huế (1), Hà Tĩnh (1), Bến Tre (1), Bắc Giang (1), Đà Nẵng (1); trong đó 335 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Như vậy, trong ngày hôm nay, Việt Nam đã ghi nhận 873 ca ghi nhận trong nước (sáng có 263 ca, trưa có 254 ca, tối có 356 ca).

Ngoài ra, cũng theo Bộ Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Ninh đăng ký bổ sung trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 vào chiều ngày 4/7 danh sách 3 ca bệnh (BN19609, BN19610, BN19612) đã được phát hiện trước đó tại các khu cách ly.

Đến nay, Việt Nam có tổng cộng 18.075 ca ghi nhận trong nước và 1.858 ca nhập cảnh.

Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 16.505 ca, trong đó có 5.045 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Hôm nay, có 14 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Phú Thọ, Hà Nam, Nam Định, Quảng Nam.

Có 7 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Bắc Kạn, Gia Lai, Kiên Giang, Cần Thơ, Ninh Thuận, Bến Tre, Huế.

Chi tiết 356 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong nước tối 4/7

Long An: 52 ca

Trong số 52 ghi nhận tại tỉnh Long An có 40 ca trong khu vực đã được phong tỏa; 12 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh.

Thừa Thiên - Huế: 1 ca

1 ca ghi nhận tại tỉnh Thừa Thiên - Huế là nữ, 44 tuổi, địa chỉ tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế, là F1, đã được cách ly.

Nghệ An: 3 ca

Trong số 3 ca ghi nhận tại tỉnh Nghệ An có 2 ca là F1, đã được cách ly từ trước; 1 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh, đã chủ động khai báo y tế và được cách ly.

Hà Tĩnh: 1 ca

1 ca ghi nhận tại tỉnh Hà Tĩnh là nam, 31 tuổi, địa chỉ tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh; là F1, đã được cách ly từ trước.

Phú Yên: 5 ca

Trong số 5 ca ghi nhận tại tỉnh Phú Yên có 4 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước; 1 ca liên quan đến chợ Màng Màng.

Quảng Ngãi: 8 ca

Trong số 8 ca ghi nhận tại tỉnh Quảng Ngãi có 7 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực phong toả; 1 ca có tiền sử về từ TP. Đà Nẵng, đã chủ động khai báo y tế và được cách ly từ trước.

Bến Tre: 1 ca

1 ca ghi nhận tại tỉnh Bến Tre là nam, 7 tuổi, địa chỉ tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre; là F1 của BN17046, đã được cách ly từ trước.

An Giang: 5 ca

5 ca ghi nhận tại tỉnh An Giang là các trường hợp F1, đã được cách ly từ trước.

Đồng Tháp: 4 ca

Trong số 4 ca ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp có 2 ca là các trường hợp F1, đã được cách ly từ trước; 2 ca có tiền sử đi về từ Bình Dương, đã chủ động khai báo y tế và được cách ly từ trước.

Tiền Giang: 29 ca

Trong số 29 ca ghi nhận tại tỉnh Tiền Giang có 13 ca liên quan đến Cảng cá Mỹ Tho; 13 ca liên quan đến Ngân hàng tại TP. Mỹ Tho; 1 ca liên quan đến chợ đầu mối Bình Điền - TP. Hồ Chí Minh; 2 ca đang điều tra dịch tễ.

Bình Dương: 76 ca

Trong số 76 ca ghi nhận tại tỉnh Bình Dương có 58 ca là các trường hợp liên quan đến Công ty tại TP. Thủ Dầu Một; 15 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly; 3 ca đang điều tra dịch tễ.

Bắc Giang: 1 ca

1 ca ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang là nam, 31 tuổi, địa chỉ tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; đang điều tra dịch tễ.

Đà Nẵng: 1 ca

1 ca ghi nhận tại TP. Đà Nẵng là nữ, 64 tuổi, địa chỉ tại phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng; là F1, đã được cách ly từ trước.

TP.HCM: 169 ca

Trong số 169 ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh có 162 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 7 ca đang điều tra dịch tễ.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, tại Việt Nam, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang được kiểm soát về tổng thể.

Tại Hà Nội, dịch bệnh được kiểm soát tốt. Tại Bắc Giang, Bắc Ninh, tình hình dịch cơ bản đã được kiểm soát và đã bắt đầu ổn định. Hưng Yên, Nghệ An, Hà Tĩnh, TP. Đà Nẵng và một số địa phương đã rất nỗ lực để nhanh chóng kiểm soát được tình hình.

Riêng tại TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh miền Đông, dịch đang diễn biến nhanh, phức tạp và dự báo sẽ tiếp tục ghi nhận các trường hợp mắc mới do mầm bệnh đã lưu hành trong một thời gian dài tại nhiều nơi, trong đó có các khu vực có nguy cơ cao bùng phát dịch như các nhà máy, khu công nghiệp, các chợ dân sinh...

Bộ trưởng Bộ Y tế cho hay: Trên thế giới, dự báo dịch bệnh còn tiếp tục diễn biến phức tạp, chưa có khả năng kiểm soát trong năm 2021

"Có thể tiếp tục xuất hiện các biến chủng mới nguy hiểm hơn, lây lan nhanh hơn, mạnh hơn. Nguy cơ bùng phát dịch là hiện hữu, kể cả tại các quốc gia đã đạt được độ bao phủ tiêm chủng cao”, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nói.

Về điều trị, trong ngày có 176 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca điều trị khỏi lên 7.819 ca.

Số ca tử vong do liên quan đến COVID-19 tại Việt Nam hiện nay là 86 ca.

