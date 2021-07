Sáng 4/7, thêm 263 ca mắc COVID-19 trong nước

Chủ Nhật, ngày 04/07/2021 06:16 AM (GMT+7)

Bộ Y tế vừa thông tin về 263 ca mắc COVID-19 trong nước, trong đó TP.HCM có số ca mắc nhiều nhất (217 ca).

Số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng từ 27/04/2021

hôm nay Tổng ca nhiễm Ca tử vong TỔNG

Sáng 4/7, Việt Nam có 267 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 4 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thái Bình. Bệnh nhân có mã số từ 19044-19310.

263 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (217), Phú Yên (17), Long An (15), Khánh Hoà (9), Bà Rịa - Vũng Tàu (2), Đồng Tháp (2), An Giang (1). Trong đó 250 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Đến nay, Việt Nam có tổng cộng 17.462 ca ghi nhận trong nước và 1.848 ca nhập cảnh.

Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 15.892 ca, trong đó có 4.869 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Hôm nay, có 15 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng: Yên Bái, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Phú Thọ, Hà Nam, Nam Định, Quảng Nam.

Có 4 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Bắc Kạn, Gia Lai, Kiên Giang, Cần Thơ.

Chi tiết 263 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong nước sáng 4/6

An Giang: 1 ca

1 ca ghi nhận tại tỉnh An Giang là nữ, 36 tuổi, địa chỉ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang; là F1 đã được cách ly từ trước.

Phú Yên: 17 ca

17 ca ghi nhận tại tỉnh Phú Yên là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa.

Long An: 15 ca

15 ca ghi nhận tại tỉnh Long An là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước.

Bà Rịa - Vũng Tàu: 2 ca

2 ca ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước.

Khánh Hòa: 9 ca

9 ca ghi nhận tại tỉnh Khánh Hoà là các trường hợp đã được cách ly từ trước.

Đồng Tháp: 2 ca

2 ca ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp là các trường hợp F1, đã được cách ly từ trước.

TP.HCM: 217 ca

Trong số 217 ca ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh có 204 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 13 ca đang điều tra dịch tễ.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết tại TP.HCM, nhiều nguyên nhân khiến dịch có điều kiện lây nhanh và khó kiểm soát.

Thứ nhất, virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh tại thành phố thuộc biến chủng Delta (được tìm thấy lần đầu tiên ở Ấn Độ). Biến chủng này có sự lây lan nhanh, đặc biệt là trường hợp tiếp xúc gần.

Thứ hai, TPHCM có mức độ tập trung dân cư đông đúc, nhiều chợ tự phát và chợ truyền thống tập trung với mật độ cao. Điều này khiến virus có sự lây lan nhanh hơn.

Thứ ba, thành phố có nhiều khu công nghiệp và nhà máy sản xuất, số lượng công nhân đông. Trường hợp một công nhân nhiễm SARS-CoV-2 nhưng không xuất hiện triệu chứng làm việc, có thể dẫn đến sự lây nhiễm cho cả quần thể người lao động.

Về điều trị, đến nay, Việt Nam có 84 ca tử vong do liên quan đến COVID-19.

Số ca điều trị khỏi là 7.643 ca.

Về tiêm chủng, ngày 3/7, có thêm 17.979 người được tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19.

Tính đến 16 giờ ngày 3/7, tổng cộng đã thực hiện tiêm 3.867.407 liều vắc-xin phòng COVID-19. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19 là 218.602 người.

