Tối 13/6, thêm 103 ca mắc COVID-19, TP.HCM có số ca nhiều nhất

Chủ Nhật, ngày 13/06/2021 18:35 PM (GMT+7)

Bộ Y tế vừa công bố 103 ca mắc COVID-19 trong nước, trong đó TP.HCM có 44 ca.

Số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng từ 27/04/2021 (Số liệu cập nhật lúc 19:31 13/06/2021) - Nguồn: Bộ Y tế (Số liệu cập nhật lúc13/06/2021) - Nguồn: Bộ Y tế STT Tỉnh Ca nhiễm mới

hôm nay Tổng ca nhiễm Ca tử vong TỔNG

Tối nay (13/6), Việt Nam có 103 ca mắc mới. Bệnh nhân có mã số từ 10436-10538.

103 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (44 ca), Bắc Giang (33 ca), Bắc Ninh (16 ca), Hà Tĩnh (9 ca), Bình Dương (1 ca); trong đó 96 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Trong ngày hôm nay, Việt Nam đã ghi nhận 293 ca COVID-19 trong nước (sáng ghi nhận 95 ca; trưa ghi nhận 95 ca; tối ghi nhận 103 ca).

Đến nay, Việt Nam có tổng cộng 8.902 ca ghi nhận trong nước và 1.636 ca nhập cảnh.

Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 7.332 ca.

Có 21 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu, Điện Biên) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Chi tiết các ca mắc COVID-19 mới ghi nhận tối 13/6:

Bình Dương: 1 ca

1 ca ghi nhận tại tỉnh Bình Dương là bệnh nhân nam, 32 tuổi, địa chỉ tại TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương; là F1 của bệnh nhân 10201, đã được cách ly.

Hà Tĩnh: 9 ca

Trong số 9 ca ghi nhận tại tỉnh Hà Tĩnh có 2 ca là các trường hợp F1, 7 ca đang điều tra dịch tễ.

Bắc Giang: 33 ca

33 ca ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp.

Bắc Ninh: 16 ca

Trong số 16 ca ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh có 10 ca liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, 3 ca liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 2 ca liên quan đến ổ dịch Đại Phúc, 1 ca liên quan đến ổ dịch Thuận Thành.

TP.HCM: 44 ca

TP.HCM ghi nhận 44 ca trong đó 36 ca liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh, 8 ca là các trường hợp F1.

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế đã làm việc với BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM về công tác phòng, chống dịch cũng như hoạt động điều trị tại BV sau khi ghi nhận các trường hợp nhân viên y tế của BV dương tính với SARS-CoV-2.

Đáng chú ý, 52/53 nhân viên của bệnh viện hoàn toàn không có triệu chứng. Các nhân viên này đều được tiêm vắc-xin COVID-19 đầy đủ 2 liều.

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn yêu cầu BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cần đảm bảo an toàn cho bệnh nhân đang điều trị tại BV đồng thời đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế để tiếp tục điều trị, chăm sóc cho các bệnh nhân

Lãnh đạo Bộ Y tế khuyến nghị nên sớm ban hành lệnh phong tỏa cho toàn bộ BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM. Trước mắt, nên thực hiện phong tỏa trong 1 tuần sau đó tiếp tục đánh giá các yếu tố nguy cơ để triển khai các biện pháp tiếp theo sau đó.

Về việc nhân viên y tế tiêm đủ 2 mũi vắc-xin COVID-19 vẫn mắc, PGS. Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết, không phải tất cả mọi người đều đáp ứng với việc chủng ngừa giống như nhau. Với hầu hết các vắc-xin, tỷ lệ bảo vệ không bao giờ là tuyệt đối 100%, vắc-xin COVID-19 cũng tương tự. Do vậy, vẫn có sự lây nhiễm bệnh đối với người đã tiêm đủ vắc-xin phòng COVID-19.

Có nhiều nguyên nhân, do tiêm vắc-xin không đúng lịch, tiêm không đủ mũi; do hệ thống miễn dịch không đáp ứng tốt trong việc tạo kháng thể; do người bệnh đã phơi nhiễm với tác nhân gây bệnh khi vừa mới tiêm vắc-xin, hệ miễn dịch chưa kịp tạo ra kháng thể; hoặc do các tác nhân khác.

PGS. Trần Đắc Phu nhấn mạnh, sau khi tiêm vắc-xin, kể cả mũi 1 hay đủ 2 mũi, người được tiêm vẫn phải thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm theo nguyên tắc “5K” của Bộ Y tế.

