Toàn cảnh sự tàn phá khủng khiếp của cơn bão 'dị thường' Bualoi

Theo thông tin từ Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 13h ngày 30/9, bão số 10 Bualoi và mưa lũ, sạt lở, giông lốc đã khiến 26 người chết, 22 người mất tích, 105 người bị thương, mất liên lạc 8 người. Nhiều nhà cửa, cơ sở sản xuất kinh doanh bị tốc mái, thiệt hại nặng.

Tại tỉnh Thanh Hoá, do mưa to đến rất to, mực nước sông Yên tiếp tục dâng cao, khiến 30/44 thôn ở xã Nông Cống bị ngập, với tổng số hơn 3.200 hộ (11.330 nhân khẩu).

Ảnh hưởng của bão số 10, tại xã Hoằng Phú xảy ra mưa lớn kèm gió giật dữ dội, khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng, một số căn sập đổ hoàn toàn.

Sau những tiếng gió rít từng hồi trong đêm bão số 10, căn nhà của gia đình bà Lê Thị Hiển (63 tuổi, thôn Hảo Năm, xã Hoằng Phú) bị sập hoàn toàn.

Nhà bếp của gia đình bà Lê Thị Hiển cũng tan hoang sau đêm bão quét qua.

Tại tỉnh Hà Tĩnh, nhiều căn nhà bị tốc mái, đổ sập sau khi bão số 10 đổ bộ.

Nhiều căn nhà ở xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh bị xé toạc mái.

Tại khu du lịch Xuân Thành (xã Tiên Điền), bão đã phá hủy hàng chục căn biệt thự sát biển trong khu Resort Hoa Tiên Xuân Thành. Mỗi căn dao động từ 7-20 tỷ đồng.

Tuyến đường tại khu du lịch Xuân Thành bị xói lở, xuất hiện hở hàm ếch nguy hiểm.

Cơn bão Bualoi đổ bộ đêm 28, rạng sáng 29/9 đã khiến kho chứa than của nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 bị đổ sập.

Trong vòng chưa đầy một tháng, ngôi nhà của bà Võ Thị Tình (xã Kỳ Khang, Hà Tĩnh) bị bão quật 2 lần. Bà Tình khóc nghẹn bên căn nhà chỉ còn trơ lại đống gạch vụn.

Tại tỉnh Lào Cai, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, địa bàn có mưa lớn kéo dài, sông Hồng vượt báo động 3 gây ngập nhiều xã, phường, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Khu vực hồ Yên Hòa, phường Yên Bái (tỉnh Lào Cai) bị ngập sâu.

Đặc biệt, khu vực đường Thanh Niên, phường Yên Bái ngập sâu khoảng 3m. Người dân phải dùng thuyền để di chuyển. (Ảnh: Thanh Miền).

Tại Ninh Bình, dù nằm cách xa tâm bão hàng trăm kilomet, một trận lốc xoáy bất ngờ đã khiến 9 người thiệt mạng, 37 người bị thương, hàng loạt nhà cửa và công trình hạ tầng bị hư hại, tốc mái.

Căn nhà của con trai ông Lương Văn Khuyênh (80 tuổi, trú thôn Quần Phương 2, xã Quỹ Nhất) bị sập đổ hoàn toàn. Còn ngôi nhà của vợ chồng ông ngay sát bên bị tốc mái, sập nóc, khiến ông rơi vào cảnh "màn trời chiếu đất".

Ông Khuyênh mắt đỏ hoe nhìn ngôi nhà của gia đình mình đã bị trận giông lốc biến thành đống đổ nát.

Nhiều nhà dân tại khu vực đường tỉnh 490C thuộc địa bàn xã Quỹ Nhất bị gió giật bung cửa sắt.

Những tấm tôn, biển quảng cáo, cành cây gãy đổ ngổn ngang khắp nơi.

Khung cảnh hoang tàn tại nhà ông Nguyễn Văn Thủ (82 tuổi, thôn Quần Phương 1, xã Quỹ Nhất) sau khi cơn giông lốc quét qua.

Chiếc then cài cửa bằng sắt của ông Thủ bị gió giật gãy đôi trong tích tắc.

Trận giông lốc chỉ diễn ra trong ít phút nhưng đã gây thiệt hại rất nặng nề cho người dân nơi nó quét qua.

Ngôi nhà của ông Nguyễn Văn K. (SN 1952, trú tại thôn 10, xã Quỹ Nhất) bị sập đổ, đè vào người khiến ông tử vong tại chỗ.