Nhà ngập tới nóc, người dân Nghệ An xuyên đêm chạy lũ

Đêm 29/9, lực lượng chức năng hỗ trợ người dân xã Yên Thành di dời tránh lũ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Sáng 30/9, ông Sầm Văn Dũng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Quỳ Châu (tỉnh Nghệ An) cho biết, sau bão số 10, mưa bắt dầu giảm, mực nước sông Hiếu có dấu hiệu rút. Tuy nhiên, hàng trăm hộ dân trên địa bàn vẫn đang bị ngập, nhiều tuyến đường còn bị chia cắt.

Khu vực này nằm sát sông Hiếu, từng hứng chịu đợt mưa lũ lịch sử năm 2023. Do ảnh hưởng bão số 10 (Bualoi), mưa lớn kéo dài, nước sông Hiếu dâng cao, làm 55 ngôi nhà ngập sâu 0,8 - 1m, thậm chí có nhà ngập tới nóc.

Chính quyền xã Quỳ Châu di dời khoảng 100 hộ dân đến nơi an toàn. "Chúng tôi ưu tiên đưa người dân rời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản, đồng thời tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động phương án ứng phó tại chỗ", ông Dũng cho hay.

Tại xã Quỳ Hợp, mưa lớn khiến hơn 180 ngôi nhà bị ngập, trong đó gần 100 căn chìm sâu 2,5 - 3m.

Ngày 29/9, nước lũ dâng đột ngột tại các xóm Yên Luốm, Khánh Quang, Sơn Tiến…khiến nhiều hộ dân mắc kẹt trên mái nhà. Lực lượng công an và quân sự huy động thuyền, phương tiện cùng nhân lực, kịp thời ứng cứu thành công 84 hộ với hơn 250 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân phường Thái Hòa di dời trong đêm 29/9. (Ảnh: Công an cung cấp)

Bà con xã Vĩnh Tường, tất tả chạy lũ trong đêm. (Ảnh: Văn Lang)

Đêm 29/9, lực lượng chức năng hỗ trợ người dân xã Đô Lương di dời tránh lũ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đêm 29/9, nhiều hộ dân xã Vĩnh Tường tất tả chạy lũ khi nước sông Lam từ thượng nguồn đổ về dâng cao. "Nghe tin bão kèm mưa lớn, lại có thủy điện xả nước để cắt lũ, chúng tôi chuẩn bị sẵn phương án di dời để đảm bảo an toàn", ông Trần Văn Kiên (46 tuổi, xã Vĩnh Tường) nói.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Nghệ An khuyến cáo các địa phương cần tiếp tục theo dõi, triển khai các biện pháp ứng phó khi lũ trên sông Lam, sông Hiếu lên nhanh gây ngập lụt diện rộng trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, trung du, ven sông, suối nhỏ và các sườn dốc ở khu vực vùng núi.

Sáng 30/9, ghi nhận tại nhiều khu dân cư ở TP Vinh (cũ) và phường Cửa Lò, nước đã rút dần. Tuy nhiên, tình trạng mất điện và gián đoạn sóng viễn thông vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn.

Thống kê ban đầu, bão số 10 đã làm 1 người chết tại Nghệ An. Toàn tỉnh có 10 ngôi nhà đổ sập hoàn toàn, 18 ngôi nhà bị sạt lở, hư hỏng nặng; 724 căn khác hư hỏng, sạt lở; hơn 19.200 ngôi nhà tốc mái và hơn 2.200 ngôi nhà bị ngập.

Quốc lộ 48 qua xã Quỳ Châu bị ngập. Lực lượng chức năng phải cắm biển cấm người qua lại.

Một số nhà dân ở xã Quỳ Châu, nước dâng gần tới nóc.

Người dân thôn Tân Hương, xã Quỳ Châu hối hả mang tài sản đi sơ tán.

Trạm Y tế Nghĩa Bình, Nghĩa Đồng bị nước lũ làm ngập hoàn toàn cơ sở hạ tầng, trang thiết bị.

Các cán bộ và nhân viên trạm y tế di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn.

Mưa bão dồn dập trong hai tháng qua khiến nhiều người dân Nghệ An thiệt hại nặng nề.

Nước lũ dâng ở xã Yên Hòa.

Nước lũ ngập sâu nhiều nhà dân ở xã Yên Hòa.

Mưa lũ làm cầu qua xã Yên Hòa bị cuốn trôi.

Thống kê ban đầu cho thấy, ở Nghệ An bão số 10 làm 10 ngôi nhà đổ sập hoàn toàn, 18 căn bị sạt lở, hư hỏng nặng, 724 nhà khác bị hư hỏng, hơn 19.200 ngôi nhà tốc mái và trên 2.200 nhà bị ngập.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh khuyến cáo, mực nước sông Lam và sông Hiếu tiếp tục dâng nhanh, nguy cơ ngập lụt diện rộng. Các địa phương được yêu cầu theo dõi sát tình hình, chủ động triển khai biện pháp ứng phó.