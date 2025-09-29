Bão số 10 gây mưa lớn ở Bắc Bộ, Trung Bộ đến bao giờ?

Mưa lớn ở Bắc Bộ, Trung Bộ do hoàn lưu bão số 10 kéo dài đến ngày 30/9

Sáng 29/9, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bão số 10 hiện đã suy yếu xuống khoảng cấp 9, giật cấp 11.

Dự báo đến khoảng 10h sáng nay, bão sẽ tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó đi sâu vào đất liền và tan dần thành vùng áp thấp. Mặc dù suy yếu, hoàn lưu bão số 10 vẫn gây ảnh hưởng mạnh.

Thứ nhất, mưa lớn tiếp tục kéo dài trong ngày hôm nay tại Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, đồng thời mở rộng ra khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ. Lượng mưa dự báo từ 150–250mm, có nơi trên 350mm.

Thứ hai, tình hình lũ trên các hệ thống sông đang diễn biến rất phức tạp. Trên sông Kiến Giang (Quảng Trị), lũ đã vượt báo động 3 trong đêm qua và hiện đang rút chậm, gây ngập kéo dài tại nhiều khu vực ven sông. Tại Hà Tĩnh, lũ trên các sông đang lên nhanh, dự báo sẽ vượt báo động 3 trong sáng nay, nguy cơ ngập úng lớn ở lưu vực sông Ngàn Sâu và Ngàn Phố.

Ngoài ra, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất đang ở mức cao do mưa lớn với tổng lượng lên tới vài trăm mm trong hôm nay và ngày mai. Các khu vực vùng núi phía tây Bắc Trung Bộ, trung du và miền núi Bắc Bộ cần đặc biệt lưu ý để chủ động phòng tránh.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, hoàn lưu bão số 10 sẽ còn tiếp tục gây mưa lớn từ nay đến hết ngày 30/9 tại khu vực Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ, nhất là các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và các tỉnh Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai…

Nguy cơ rất cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp, ven sông, ven suối, ven biển, đặc biệt là nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Nhiều cây lớn khu vực Hà Tĩnh bị gãy đổ do bão số 10. Ảnh: Hoàng Trinh

Bão số 10 có thể là cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào Nghệ An và Hà Tĩnh trong nhiều thập kỷ qua

TS Nguyễn Ngọc Huy (chuyên gia về biến đổi khí hậu cảnh báo thiên tai) cho biết, trong 4 giờ đồng hồ qua tâm bão số 10 di chuyển chậm, mỗi giờ đi được 10-15km. Bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc. Cấp gió gần tâm bão mạnh cấp 8-10, có thời điểm giật cấp 11 cục bộ.

Lượng mưa đêm hôm qua rất lớn, đa số các nơi từ Hà Tĩnh tới Thanh Hóa mưa từ 250mm - 300mm, một số nơi mưa trên 300mm trong vòng 12 tiếng đồng hồ. Nguy cơ ngập lụt, sạt lở, nước lũ lớn trên sông các tỉnh từ Quảng Trị tới Thanh Hóa.

Bão số 10 Bualoi có thể là cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh trong vòng vài thập kỷ qua. Đây là cơn bão lớn, di chuyển nhanh, diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn cho các khu vực bão đi qua.

Thủ tướng chỉ đạo huy động mọi lực lượng ứng phó với nguy cơ ngập lụt, lũ ống, lũ quét sau bão số 10

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 175/CĐ-TTg về việc tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão.

Để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố nêu trên, theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, tiếp tục thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư và các Công điện số 173/CĐ-TTg, 174/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mọi lực lượng, phương tiện, nguồn lực để triển khai quyết liệt công tác ứng phó với nguy cơ triều cường, mưa lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất sau bão; khắc phục nhanh hậu quả bão, lũ; nhanh chóng ổn định đời sống Nhân dân.

Thủ tướng giao Bí thư, Chủ tịch UBND các địa phương chỉ đạo chính quyền cơ sở tổ chức kiểm soát chặt chẽ tình hình tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi bão, lũ; không để người dân rời nơi sơ tán về nhà nếu chưa bảo đảm an toàn. Căn cứ tình hình cụ thể tại từng địa bàn để quyết định và có phương án hỗ trợ tối đa việc đưa người dân từ nơi sơ tán trở về nhà đối với các khu vực đã bảo đảm an toàn.