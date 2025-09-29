Một bí thư thôn ở Thanh Hóa bị cây đè tử vong khi đi chống bão số 10 Bualoi

Sáng 29-9, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Lê Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận trên địa bàn xã có một bí thư thôn bị cây đổ đè tử vong khi đi chống bão số 10 Bualoi.

Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đưa người bị mắc kẹt trong căn nhà sập tại xã Hoằng Phú ra ngoài an toàn. Ảnh: Cảnh sát PCCC

Theo ông Tuấn, sự việc xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng nay 29-9, nạn nhân là ông Nguyễn Ngọc Hùng (SN 1965, Bí thư thôn Bản Thiện 3, xã Dân Lý cũ).

Vào thời điểm trên, ông Hùng đi từ Nhà văn hóa thôn Bản Thiện 3 ra đường về hướng nhà mình, khi đang đi trên đường thì gió bất ngờ quật đổ 1 cây xà cừ to đè trúng người khiến ông Hùng tử vong.

"Tối qua toàn bộ cán bộ của xã đều phải túc trực để phòng chống bão số 10. Ông Hùng cùng với cán bộ toàn xã túc trực ở nhà văn hóa suốt cả đêm. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đang xuống gia đình động viên, hỗ trợ lo hậu sự cho ông Hùng"- ông Tuấn chia sẻ.

Được biết, do ảnh hưởng của bão số 10, trong đêm 28 rạng đến 29-9, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra mưa lớn trên diện rộng, khiến nhiều nơi bị ngập lụt, cô lập, nhà sập.