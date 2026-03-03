Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Thủ tướng Netanyahu bất ngờ xuất hiện sau khi Iran tuyên bố tấn công văn phòng của ông

Sự kiện: Xung đột Mỹ - Iran

Chiều thứ Hai 2/3, Thủ tướng Netanyahu Benjamin Netanyahu đã tới hiện trường vụ việc tại Beit Shemesh, nơi một cuộc tấn công bằng tên lửa khiến 9 người thiệt mạng.

Thủ tướng Netanyahu bất ngờ xuất hiện sau khi Iran tuyên bố tấn công văn phòng của ông - 1

Ông Netanyahu thăm hiện trường vụ tấn công. Ảnh: INI.

Báo chí Israel tối muộn hôm nay 2/3 (theo giờ Hà Nội) đã đưa tin về việc ông Netanyahu đến thăm hiện trường vụ tấn công.

“Đáng tiếc là các hướng dẫn an toàn đã không thể cứu được tất cả mọi người, vì có những người ở bên ngoài khu vực được bảo vệ” - ông Netanyahu phát biểu tại Beit Shemesh, gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và chúc những người bị thương sớm bình phục. Ông cũng cam kết chính phủ sẽ hỗ trợ tái thiết các ngôi nhà bị hư hại.

Sau đó, ông đề cập đến chiến dịch tại Iran. “Chúng tôi phát động chiến dịch này để loại bỏ âm mưu khôi phục các mối đe dọa mang tính sống còn đối với chúng ta".

Ông nói rằng Israel đang giúp người dân Iran thay đổi chế độ và "ngày họ có thể làm được điều đó đang đến gần, và chúng ta đang rút ngắn khoảng cách ấy".

Trước đó đài truyền hình nhà nước Iran IRIB trưa 2/3 dẫn lời Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết họ đã tấn công văn phòng thủ tướng Israel và tư lệnh không quân Israel.

"Trong đợt tấn công thứ 10 của Chiến dịch Lời hứa Chân thực 4, văn phòng thủ tướng của chế độ này, cũng như vị trí của tư lệnh Không quân thuộc quân đội này, đã bị nhắm mục tiêu bằng tên lửa Kheibar" - IRGC nói.

IRGC cho biết thêm rằng vụ tấn công được thực hiện sáng nay. Ông Netanyahu đã không xuất hiện trong vòng khoảng một ngày trước chuyến thăm tới Beit Shemesh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo V.N - Times of Israel ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-02/03/2026 23:34 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Xung đột Mỹ - Iran
Cơ sở của CIA bị Iran tấn công
Cơ sở của CIA bị Iran tấn công
Cơ sở hoạt động của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) trong Đại sứ quán Mỹ ở Ả-rập Xê-út đã bị máy bay không người lái nghi của Iran tấn công,...
Xem thêm
Tin liên quan
Xung đột Mỹ - Iran Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN