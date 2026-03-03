Thủ tướng Netanyahu bất ngờ xuất hiện sau khi Iran tuyên bố tấn công văn phòng của ông

Ông Netanyahu thăm hiện trường vụ tấn công. Ảnh: INI.

Báo chí Israel tối muộn hôm nay 2/3 (theo giờ Hà Nội) đã đưa tin về việc ông Netanyahu đến thăm hiện trường vụ tấn công.

“Đáng tiếc là các hướng dẫn an toàn đã không thể cứu được tất cả mọi người, vì có những người ở bên ngoài khu vực được bảo vệ” - ông Netanyahu phát biểu tại Beit Shemesh, gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và chúc những người bị thương sớm bình phục. Ông cũng cam kết chính phủ sẽ hỗ trợ tái thiết các ngôi nhà bị hư hại.

Sau đó, ông đề cập đến chiến dịch tại Iran. “Chúng tôi phát động chiến dịch này để loại bỏ âm mưu khôi phục các mối đe dọa mang tính sống còn đối với chúng ta".

Ông nói rằng Israel đang giúp người dân Iran thay đổi chế độ và "ngày họ có thể làm được điều đó đang đến gần, và chúng ta đang rút ngắn khoảng cách ấy".

Trước đó đài truyền hình nhà nước Iran IRIB trưa 2/3 dẫn lời Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết họ đã tấn công văn phòng thủ tướng Israel và tư lệnh không quân Israel.

"Trong đợt tấn công thứ 10 của Chiến dịch Lời hứa Chân thực 4, văn phòng thủ tướng của chế độ này, cũng như vị trí của tư lệnh Không quân thuộc quân đội này, đã bị nhắm mục tiêu bằng tên lửa Kheibar" - IRGC nói.

IRGC cho biết thêm rằng vụ tấn công được thực hiện sáng nay. Ông Netanyahu đã không xuất hiện trong vòng khoảng một ngày trước chuyến thăm tới Beit Shemesh.