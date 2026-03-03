Truyền thông Qatar công bố số thương vong ở loạt quốc gia Trung Đông

Al Jazeera dẫn thông tin từ Hội Trăng lưỡi liềm đỏ của Iran cho hay, các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào thủ đô Tehran và nhiều khu vực khác từ hôm 28/2 đến nay đã khiến 555 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào đô thị ở Iran. Ảnh: WANA

Theo Đại sứ Iran tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Reza Najafi, ngoài các hạ tầng ở thành thị thì cơ sở hạt nhân cũng là mục tiêu tấn công của Mỹ và Israel. “Vào ngày 1/3, cơ sở làm giàu uranium Natanz của Iran đã bị đòn không kích của Mỹ và Israel nhắm đến. Lý do họ nói Iran muốn phát triển vũ khí hạt nhân chỉ là lời nói dối trắng trợn. Cơ sở trên phục vụ cho mục đích hòa bình”, ông Najafi nói.

Tại Lebanon, sau khi nhóm vũ trang Hezbollah phóng loạt tên lửa vào lãnh thổ Israel rạng sáng 2/3, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã điều động không quân tấn công vào ngoại ô thủ đô Beirut và nhiều khu vực ở miền nam Lebanon. Theo số liệu sơ bộ từ Bộ Y tế Lebanon, các cuộc không kích của Israel đã khiến 31 dân thường thiệt mạng và 149 trường hợp bị thương.

Trong thông cáo mới đây, Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM) ghi nhận binh sĩ Mỹ thứ tư thiệt mạng trong cuộc xung đột với Iran. “Quân nhân trên bị thương trong các cuộc tấn công đầu tiên của Iran, cuối cùng đã không qua khỏi do vết thương quá nặng”.

Thời báo Israel dẫn thông tin từ Viện Y học Pháp y Quốc gia Israel cho hay, các cuộc tấn công trả đũa của Iran từ hôm 28/2 đến nay đã khiến ít nhất 9 công dân thiệt mạng và 40 người bị thương. Trong những người thiệt mạng, có 6 trường hợp tại thị trấn Beit Shemesh và Không quân Israel đang điều tra nguyên nhân vì sao các đơn vị phòng không tại đó thất bại trong việc đánh chặn tên lửa Iran.

Theo Al Jazeera, các cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào những căn cứ quân sự Mỹ đặt ở Trung Đông cũng gây ra thương vong cho nhiều quốc gia trong khu vực. Chẳng hạn, tại Kuwait, các đòn tấn công vào căn cứ quân sự Mỹ ở nước này đã khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 32 người bị thương. Tại Qatar, số người bị thương được ghi nhận có 16 trường hợp. Ở Các tiểu Vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE), nhà chức trách địa phương xác nhận có 3 người thiệt mạng và 58 người bị thương.