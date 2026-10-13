Cận cảnh nơi an nghỉ của các hài cốt liệt sĩ quy tập tại công viên Lê Thị Riêng

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News trưa 13/10, tại khu vực an táng, cán bộ, nhân viên, công nhân Ban Quản trang TP.HCM cùng các lực lượng tất bật chỉnh trang cảnh quan, chuẩn bị hoa và các điều kiện phục vụ lễ an táng.

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an cùng các lực lượng tập trung thực hiện từng phần việc, bảo đảm tiến độ và sự chu đáo cho buổi lễ.

Các phần mộ được đo đạc, căn chỉnh kích thước, đánh số thứ tự và lắp đặt bia mộ cẩn thận. Từng vị trí an táng được chuẩn bị theo kế hoạch, bảo đảm sự đồng bộ trong khu vực nghĩa trang.

Toàn bộ công tác chuẩn bị tại nghĩa trang dự kiến hoàn tất trước 16h30 ngày 13/10, sẵn sàng đón các hài cốt liệt sĩ về an táng vào sáng hôm sau.

Theo kế hoạch, sáng 14/10, lễ dâng hoa, dâng hương sẽ bắt đầu lúc 7h30 tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà bia liệt sĩ và các địa điểm trong Công viên Lê Thị Riêng.

Lễ viếng, truy điệu được tổ chức lúc 8h. Sau các nghi thức viếng, đọc lời điếu và mặc niệm, hài cốt liệt sĩ sẽ được di chuyển về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

Việc di chuyển được chia thành 4 đợt, dự kiến hoàn thành trong ngày 14/10. Đợt đầu tiên dự kiến xuất phát lúc 8h45.

Đoàn xe sẽ di chuyển trên quãng đường khoảng 26 km, từ Công viên Lê Thị Riêng qua đường Trường Sơn, Cách Mạng Tháng Tám, vòng xoay Dân Chủ, trở lại đường Cách Mạng Tháng Tám, sau đó đi qua đường Điện Biên Phủ, cầu Sài Gòn, đường Võ Nguyên Giáp và xa lộ Hà Nội để đến nghĩa trang.

Thời gian xuất phát và lộ trình có thể được điều chỉnh theo sự điều hành của ban tổ chức và lực lượng chức năng nhằm bảo đảm an toàn, trật tự giao thông.

Ban Chỉ đạo đề nghị chính quyền, ban chỉ huy quân sự các địa phương có tuyến đường đoàn xe đi qua tuyên truyền, vận động người dân sinh sống hai bên đường đứng trên vỉa hè tiễn biệt các liệt sĩ. Người dân có thể cầm nhành hoa trắng, thành kính tiễn đưa, đồng thời tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, không gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Lễ an táng dự kiến diễn ra lúc 10h ngày 14/10 tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM. Các lực lượng sẽ đón đoàn xe, đưa hài cốt liệt sĩ đến vị trí an táng, thực hiện nghi thức hạ huyệt và dâng hương tưởng niệm.